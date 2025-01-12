وكيل تعليم الغربية يتفقد مدارس طنطا والكنترولات الداخلية (صور)

قام اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ الغربية، بجولة تفقدية بإدارة شرق طنطا التعليمية، لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، والتي بدأت أمس السبت الموافق الحادي عشر من يناير، وتستمر حتى الخميس الثالث والعشرين من نفس الشهر.

حيث يؤدي طلاب الصفوف الثالث الابتدائي بـ محافظة الغربية الامتحان في مادة اللغة الأجنبية ومتعدد التخصصات، أما طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، فيؤدون اليوم الامتحان في مادتي العلوم واللغة الأجنبية، أما الصف الأول الإعدادي فيؤدي اليوم امتحان الدراسات الاجتماعية، وطلاب الثاني الإعدادي يؤدون الامتحان في مادة الهندسة، أما الصف الأول الثانوي العام فيؤدي الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى،

في حين يؤدي طلاب الثاني الثانوي، الامتحان في مادة الرياضيات البحتة للشعبة العلمية، والرياضيات العامة للشعبة الأدبية، أما طلاب صفوف الأول والثاني والرابع التجاري والفندقي، والصناعي، وطلاب الصفين الأول والثاني الزراعي، فيؤدون امتحانات النقل وفقا لتخصصاتهم ووفقا لجدول امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2024 / 2025.

في بداية الجولة، توجه وكيل الوزارة، لمدرسة المنشاوي الإعدادية بنات، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، واطمأن إلى عدم وجود أي شكاوى من الامتحان، ووجه بتوفير الجو المناسب لجميع الطالبات لأداء الامتحان بصورة طيبة، مشددًا على التزام جميع الطالبات بالحضور في المواعيد المقررة، ووفقًا للجدول المعلن.

ثم توجه وكيل تعليم الغربية إلى مدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية الإعدادية، حيث اطمأن إلى حسن سير الامتحان باللجان، وشدد باتباع التعليمات الامتحانية الواردة من الوزارة، والتأكد من عدم اصطحاب التليفون المحمول برفقة أي طالب وطالبة، والتأكد من عدم تواجد أي ساعات إلكترونية أو سماعات لاسلكية برفقة الطالبات، والتصدي بحزم لأي محاولات للغش.



ثم قام "وكيل تعليم الغربية" بمتابعة الكنترول الداخلي بالمدرسة، ووجه بضرورة ختم أوراق الأسئلة لجميع الطلاب من الوجهين لكل مادة، ومراعاة التصحيح اليومي أولًا بأول لكل مادة، والرصد بالشيتات الورقية والالكترونية، وعدم استخدام المزيل أو أقلام الرصاص في الشيتات الورقية.

ثم اختتم وكيل الوزارة جولة المتابعة بمدرسة محمد فريد الإعدادية بنين، واطمأن إلى سير الامتحان بصورة طيبة، ولا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحان، ووجه بضرورة منع اصطحاب المحمول داخل اللجان، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ومراعاة وجود مسافات بينية مناسبة بين جميع الطلاب داخل اللجنة الواحدة، موجهًا بتوفير مكان مناسب للجان الخاصة بكل مدرسة.

وخلال متابعته لمدارس اليوم، تم التأكد من مواصفات الورقة الامتحانية، ووجدت مطابقة وفقًا لتعليمات الوزارة، كما تم التأكد من عدم وجود أي معوقات لسير الامتحان بصورة طيبة، كما وجه وكيل الوزارة إلى التصحيح أولًا بأول، ومراعاة الدقة في التصحيح والرصد الإلكتروني والورقي، ومراعاة صالح جميع الطلاب، وقدم الشكر لمديري المدارس للانضباط والنظافة والنظام، وتحقيق الهدوء داخل اللجان.

من ناحية أخرى، صرح وكيل الوزارة، أنه نحو 432641 طالبا وطالبة من طلاب المرحلة الابتدائية، ونحو 162327 طالبا من طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، ونحو 102019 طالبا من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، و62790 طالبا وطالبة من طلاب التعليم الفني، يؤدون اليوم الامتحانات وفقًا للجداول المعلنة لكل صف دراسي ونوعية ومرحلة.

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