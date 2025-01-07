كسر مفاجئ بخط طرد رئيسي بمحطة صرف أبو حنشو في الفيوم

اعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، عن حدوث كسر مفاجئ بخط الطرد قطر 700 مليمتر GRB بمحطة رفع الصرف الصحي بأبو جنشو مركز أبشواي، مما نتج عنه تسرب كميات من مياه الصرف الصحي للمناطق المحيطة، وقد توجه فريق من الصيانة لعلاج المشكلة، ومن المتوقع انتهاء الأعمال خلال 6 ساعات، دون التأثير على خدمتي مياه الشرب والصرف الصحي بالمركز.

تعليمات بتوفير عدد مافمن سيارات الكسح للتخلص من مياه الصرف المتسربة

وأصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، توجيهات لرؤساء مجالس المدن، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بتوجيه جميع سيارات الكسح، لشفط المياه المتسربة للمناطق المتضررة، وعلاج الآثار الناتجة عن الكسر المفاجئ، وكلف محافظ الفيوم كلًا من كامل غطاس سكرتير عام المحافظة، و أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، بالتوجه الفوري لموقع المحطة، ومتابعة الموقف أولًا بأول، لحين انتهاء أعمال إصلاح الخط، وإعادة تشغيل المحطة مرة أخري.

فيما تواصل وحدة المتابعة الميدانية برئاسة سيد صلاح، متابعة أعمال صيانة خط الطرد، وكسح المياه، بالتنسيق مع رؤساء المدن ورؤساء الوحدات القروية القريبة من المحطة، والتأكد من وصول خدمتي مياه الشرب والصرف الصحي لأهالي المركز.

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