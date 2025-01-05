الأحد 05 يناير 2025
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مياه الفيوم إنشاء مناطق DMZ للحد من المياه غير المحاسب عليها

تقليل نسبة فاقد مياه
تقليل نسبة فاقد مياه الشرب، فيتو

 تمكن الإدارة العامة للفاقد والمياه غير المحاسب عليها بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، من تخفيض نسبة الفاقد الفيزيائي والمياه غير المحاسب عليها، من خلال تنفيذ  6 مناطق DMZ  مقسمة لمرحلتين ثلاثة مناطق لكل مرحلة.

مناطق DMZ   للحد من المياه غير المحاسب عليها

 فقد تم تنفيذ ثلاثة مناطق   انتهت 31 مارس من العام الماضي،  شملت تنفيذ منطقة (DMZ 1) بقرى مطرطارس وبيهمو والكعابي الجديدة بمركز سنورس، ومنطقة( DMZ2)  تضم قرى تلات والشيخ فضل والسنباط وقرية مناشي الخطيب بمركز الفيوم، ومنطقة (DMZ 3) وتضم قرى العجميين وطبهار والنصارية بمركز ابشواي، واستكمال الخطة كمرحلة ثانية المقرر الإنتهاء منها في 30 يونيو المقبل.

وتشمل ثلاث مناطق (DMZ 4 ) بقرى بني صالح والمندرة وسنرو ومنشأة عبدالله،  ومنطقة (DMZ 5) بقرى اللاهون وهورارة عدلان ودمشقين والعزب وهوارة المقطع،  ومنطقة(DMZ 6) بقرى المنطقة الصناعية بكوم اوشيم والجمهورية والأصفر الغروري بمركز طامية.

ترشيد الاستهلاك

وتحرص شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى،  علي ترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد من خلال العمل على عدة محاور، كالتوسع في إنشاء مناطق DMZ وتغيير عدادات المياه المعطلة والتوسع في تركيب العدادات المسبقة الدفع، وضبط وصلات المياه الخلسة، والكشف عن تسرب المياه وتكثيف حملات التوعية بترشيد الاستهلاك  للحفاظ على الإستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

تركيب أجهزة قياس ديجيتال

وقال المهندس محمود عبد الدايم مدير عام الإدارة العامة للفاقد والمياه غير المحاسب عليها، أنه يتم  تركيب أجهزة قياس تصرف ديجيتال ثابتة على محطات المياه ونقاط الربط بين المراكز وأجهزة قياس ضغوط، لتحسين توزيع الضغوط وربط البيانات ونقلها على نظام الاسكاد بالشركة لمراقبة كميات المياه المنتجة ونسب الفاقد

 

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واضاف، أن الشركة تهتم بتوفير احدث أجهزة الاستشعار والكشف عن التسريبات، والتدريب المستمر للعاملين بالإدارة لتحقيق أعلى معدلات الأداء

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