مياه الفيوم: أعمال السدة الشتوية تسببت في توقف 3 محطات بسنورس

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن السدة الشتوية والاعمال التي تنفذها مديرية الري بمحافظة الفيوم، عليى بحرى الواطي، وسنورس الشرقي، بمركز سنورس، هي السبب الرئيسي المؤثر علي سير العمل وانتظامه، بمحطات مياه الشرب النقالي 1، و2 بمدينة سنورس، ومحطه مياه بني عتمان، بسبب ارتفاع نسب العكارة الناتجة عن أعمال التطهير، وحفاظا علي الصحة العامة للمواطنين بقرى ابهيت الحجر التابعة لقرية ترسا، ونطاق الوحدة المحلية بقرية بني عتمان وتوابعها، يتم وقف المحطات عن العمل لحين التأكد من انخفاض نسب العكارة في مأخذ المحطات، وسيتم أعاده تشغيلها مرة أخرى.

توفير مياه نقية للقرى المتضررة من توقف محطات مياه الشرب النقالي بمركز سنورس في الفيوم

واكدت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، في بيانها، أنه يتم عمل الموازنات اللازمة للشبكات لوصول المياه ليلا للمناطق المتأثرة خلال فترة السدة الشتوية، التي من المقرر لها أن تستمر لمده 21 يوما متواصلة بدء من اليوم الاحد، وتستمر حتي 26 يناير الجاري، كما توفر الشركة سيارات مياه الشرب النقية المجانية لتغطية احتياجات المواطنين خلال فترة توقف محطات المياه المتأثرة بأعمال السدة الشتوية.

واكد بيان الشركة أنه يتم طلب سيارات مياه الشرب النقية عن طريق الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، او من خلال تليفونات مكتب رئيس الشركة، كما يتم الرصد والمتابعة المستمرة لاحتياجات المناطق المتضررة، من قبل فريق العمل بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى

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