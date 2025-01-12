ماسكات طبيعية، للعناية بالبشرة والجسم مع برد الشتاء

ماسكات طبيعية، للعناية بالبشرة والجسم، تفضل العديد من النساء اللجوء إلى استخدام الماسكات الطبيعية كبديل عن المستحضرات التجارية المليئة بالمواد الكيميائية.



والمكونات الطبيعية تتميز بفعاليتها وأمانها على البشرة والجسم، كما أنها متوفرة في كل منزل.

أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن الماسكات الطبيعية ليست فقط وسيلة فعالة للعناية بالبشرة والجسم، لكنها أيضًا طريقة للاسترخاء والعناية بالنفس.



وباستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في منزلك، يمكنك تحقيق نتائج مذهلة تضاهي تلك التي تقدمها المستحضرات التجارية باهظة الثمن.

في هذا التقرير، تستعرض خبيرة العناية بالبشرة والجسم، أفضل الماسكات الطبيعية التي يمكن استخدامها للحصول على بشرة وجسم صحيين ومشرقين.



أولًا: ماسكات طبيعية للبشرة



ماسكات طبيعية

1. ماسك العسل والليمون للبشرة الدهنية

العسل والليمون يعتبران من أفضل المكونات الطبيعية لتنظيف البشرة الدهنية وتقليل إفراز الزيوت. يعمل العسل على ترطيب البشرة، بينما يساعد الليمون على تقليل البثور وتفتيح لون البشرة.



المكونات:

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير:

امزجي العسل مع عصير الليمون جيدًا.

طبّقي المزيج على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

2. ماسك الزبادي والكركم للبشرة الباهتة

الكركم معروف بخصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، بينما الزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد على تقشير البشرة بلطف.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

طريقة التحضير:

امزجي الزبادي والكركم حتى يتجانسا.

طبّقي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر لتحصلي على بشرة مشرقة.



3. ماسك الأفوكادو وزيت الزيتون للبشرة الجافة

يعتبر الأفوكادو وزيت الزيتون مصدرين غنيين بالدهون الصحية والفيتامينات التي ترطب البشرة الجافة وتغذيها.

المكونات:

نصف حبة أفوكادو مهروسة.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

امزجي الأفوكادو وزيت الزيتون حتى تحصلي على معجون ناعم.

طبّقي الخليط على بشرتك لمدة 15 دقيقة.

اشطفيه بالماء الفاتر للحصول على بشرة ناعمة وممتلئة.

ثانيًا: ماسكات طبيعية للجسم



العناية بالجسم

1. ماسك القهوة والسكر لتقشير الجسم

القهوة تساعد على تحسين الدورة الدموية وتوحيد لون البشرة، بينما يعمل السكر على تقشير البشرة وإزالة الجلد الميت.

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من القهوة المطحونة.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقتان صغيرتان من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير:

اخلطي جميع المكونات حتى تحصلي على قوام يشبه العجينة.

دلكي الخليط على جسمك بحركات دائرية لمدة 5-10 دقائق.

اشطفي جسمك بالماء الدافئ للحصول على بشرة ناعمة ونضرة.

2. ماسك الشوفان والعسل لترطيب الجسم

الشوفان يعمل على تهدئة البشرة وترطيبها، بينما العسل يمنحها لمعانًا طبيعيًا.

المكونات:

نصف كوب من الشوفان المطحون.

ملعقتان كبيرتان من العسل.

نصف كوب من الحليب الدافئ.

طريقة التحضير:

اخلطي الشوفان والعسل مع الحليب حتى تحصلي على مزيج كريمي.

وزعي الماسك على جسمك واتركيه لمدة 20 دقيقة.

اغسلي جسمك بالماء الفاتر لتحصلي على بشرة ناعمة ومرطبة.

3. ماسك الطين المغربي وماء الورد لتنظيف الجسم

الطين المغربي يُعتبر من أفضل المواد الطبيعية لتنظيف البشرة بعمق وإزالة السموم منها.

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من الطين المغربي.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون (اختياري).

طريقة التحضير:

اخلطي المكونات جيدًا لتحصلي على معجون ناعم.

طبّقي المزيج على جسمك واتركيه حتى يجف.

اغسليه بالماء الفاتر لتشعري بالانتعاش.

نصائح للحصول على أفضل النتائج من الماسكات الطبيعية



اختبري المكونات قبل الاستخدام: ضعي كمية صغيرة من الماسك على جزء صغير من جلدك للتأكد من عدم وجود حساسية لأي من المكونات.

التقشير قبل الترطيب: قومي بتقشير بشرتك مرة أو مرتين في الأسبوع لتحصلي على أقصى استفادة من الماسكات.

استخدام الماسك بانتظام: للحصول على نتائج دائمة، يفضل استخدام الماسكات الطبيعية مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

شرب الماء بكثرة: ترطيب الجسم يبدأ من الداخل، لذا احرصي على شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.