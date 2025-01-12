جروس يعلق على مستوى زيزو ورأيه في صفقات الزمالك في يناير

قال السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك: إن فريقه استحق الفوز في مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق التي أقيمت اليوم الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كريستيان جروس

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" سيطرنا على مجريات الأمور وترجمنا السيطرة إلى أهداف والأمر يصبح سهلًا بعد التقدم بالهدف الأول".

وواصل جروس:" أنتظر معرفة المنافس الذي سيواجه الزمالك بعد نهاية الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وسعيد بالأداء، وأرى أن الزمالك لديه القدرة على تقديم مستويات متميزة أكثر من ذلك في الفترة المقبلة".

وتابع المدير الفني:" تحدثت مع اللاعبين بهدوء بين شوطي المباراة من أجل تصحيح بعض الأخطاء وأكدت للاعبين أنه إذا تم تنفيذ هذه التعليمات سنسجل وهذا ما أخبرت اللاعبين به".

وواصل جروس قائلًا:" سأرى الهدف الذي اهتزت به شباك الزمالك في المباراة من جديد من أجل معرفة الخطأ وعلاجه في الفترة المقبلة".

وتابع:" سعيد بمستوى أحمد مصطفى زيزو مع الفريق خاصة وأنه من العناصر المهمة والمؤثرة في صفوف الفريق".

وواصل:" سأعمل بكل قوة مع عناصر الفريق الحالية وهناك بعض اللاعبين يحتاجون لإثبات جدارتهم بالتواجد داخل صفوف الزمالك".

وتحدث المدير الفني عن مشاركة محمود بنتايج في مركز الجناح الأيسر قائلًا:" ضغط المباريات يدفعني لتجربة اللاعبين في بعض المراكز وسعيد بعودة بنتايج بعد الإصابة".

وعن احتياجات الفريق وصفقات يناير:" لا أحب الحديث عن الصفقات في المؤتمر الصحفي ولكن ميركاتو يناير يكون من الصعب أن تسمح الأندية لاعبيها بالرحيل.

واختتم جروس قائلًا:" ليس لدينا وقت لخوض مباريات ودية لتجهيز كل اللاعبين، ولذلك أتابع حالة اللاعبين وتجهيزهم بالشكل الأمثل"

وتعادل فريق النادي المصري، مع إنيمبا النيجيري بهدف لمثله، في الجولة الخامسة بالمجموعة الرابعة من دور المجموعات، للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية على ستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو النيجيرية.

مباراة المصري وإنيمبا

أحرز هدف المصري البورسعيدي محمد هاشم في الدقيقة 8 وتعادل لانيمبا افياني في الدقيقة 46.

تشكيل المصري أمام إنيمبا

وأعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته أمام فريق إنيمبا النيجيري.

وضمت التشكيلة الأساسية كلا من:

محمود جاد لحراسة المرمى.

أحمد عيد، محمد هاشم، خالد صبحي، حسن علي لخط الظهر.

محمود حمادة، سامادو أتدجيكو كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط.

فخر الدين بن يوسف، خالد الغندور، محمد الشامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، محمد دبش، عمرو سعداوي، يوسف الجوهري، محمد مخلوف، أحمد القرموطي، كريم بامبو، عبد الرحيم دغموم، بابا بادجي.

تشكيل إنيمبا أمام المصري

وأعلن لورانس أوكايجبو المدير الفني لفريق إنيمبا عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته بضيفه فريق المصري البورسعيدي

وضمت التشكيلة الأساسية كلا من هنري أني لحراسة المرمى.

أوانا اينو، سومياري ألالييو، شيكاموسو، شيميري أوكاديكي لخط الظهر.

انوسينت اوكي، نويكي كالو، أليجاه أكاني لخط الوسط.

جوزيف أتولي، افياني، أكيني أوازي لخط الهجوم.

فيما ضمت قائمة البدلاء عبد الله زالي، أكيمديناشي ايمو، اوفوكو برنارد، شيدبيري نناشي، باسكال ايزي، عبد الله فاتاي، شيدرا ايزي، براون أدي.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

1- الزمالك: 11 نقاط

2- المصري البورسعيدي: 6 نقاط

3- إنيمبا: 5 نقاط

4- بلاك بولز: 4 نقاط.

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