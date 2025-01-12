الأحد 12 يناير 2025
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رياضة

تعرف على تشكيل المصري لمباراة إنيمبا بالكونفيدرالية

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته بالجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق إنيمبا النيجيري والمقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم الأحد على ستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو النيجيرية.

وضمت التشكيلة الأساسية كل من محمود جاد لحراسة المرمى.

أحمد عيد، محمد هاشم، خالد صبحي، حسن علي لخط الظهر.

محمود حمادة، سامادو أتدجيكو كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط.

فخر الدين بن يوسف، خالد الغندور، محمد الشامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، محمد دبش، عمرو سعداوي، يوسف الجوهري،  محمد مخلوف، أحمد القرموطي، كريم بامبو، عبد الرحيم دغموم،  بابا بادجي.

وغادرت بعثة المصري البورسعيدي مقر إقامتها بفندق فور بوينت بمدينة أويو النيجيرية في طريقها إلى ستاد جودسويل أكبابيو استعدادًا لمباراة إنيمبا التي تنطلق في السادسة مساء اليوم

 

مباراة المصري وإنيمبا 

يلتقي فريق المصري البورسعيدي مضيفه فريق إنيمبا النيجيري على ستاد جودسويل أكبابيو في بمدينة أويو النيجيرية في السادسة مساء اليوم الأحد بالجولة الخامسة من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز 

تنقل مباراة انيمبا والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية قبل جولتين من نهاية دور المجموعات برصيد 8 نقاط، فيما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم بلاك بولز ثالثا برصيد 4 نقاط، وبنفس عدد النقاط يأتي إنيمبا النيجيري في المركز الرابع.

1- الزمالك: 8 نقاط

2- المصري البورسعيدي: 5 نقاط 

3- بلاك بولز: 4 نقاط.

4-  إنيمبا: 4 نقاط

 

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الكونفيدرالية مباراة المصري وانيمبا المصري البورسعيدي

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