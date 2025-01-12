الأحد 12 يناير 2025
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ثقافة وفنون

ميل جيبسون يتهم حكومة ولاية كاليفورنيا بإشعال الحرائق عمدا (فيديو)

ميل جيبسون، فيتو
ميل جيبسون، فيتو

اتهم الممثل الأمريكي ميل جيبسون، حكومة ولاية كاليفورنيا، بإشعال الحرائق عمدا.

وقال جيبسون، في مقابلة بشكل مباشر، على قناة فوكس الإخبارية، إنه يعلم أن الحكومة كانت تعبث بإمدادات المياه في لوس أنجلوس قبل اندلاع الحرائق.

النيران تلتهم قصر ميل جيبسون ضمن حرائق الغابات بأمريكا

احترق القصر الخاص بالفنان العالمي ميل جيبسون في ولاية كاليفورنيا؛ بسبب حرائق الغابات في أمريكا، والتي التهمت عددا كبيرا من منازل النجوم.

والتهمت النيران قصر ميل جيبسون بالكامل ولم يتبقَ شيء منه بحسب الفيديو الذي نشرته عدد من وسائل الإعلام الأمريكية. 

نجوم هوليوود يفقدون منازلهم بسبب حرائق كاليفورنيا

 وخسر عدد من نجوم هوليوود، منازلهم، بسبب حرائق ولاية كاليفورنيا، المستمرة حتى الآن.

 وتسببت النيران، المشتعلة منذ الثلاثاء الماضي، في حريق منازل كلا من الممثل آدم برودي، وليجتون ميستر، ونجمة تلفزيون الواقع والمغنية باريس هيلتون، وبيلي كريستال، وغيرهم.

 

 

حرائق ولاية كاليفورنيا الأمريكية

 وتواجه ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حرائق ضخمة بسبب موجة رياح، أشعلت النيران في الغابات المستعرة.

 وأودت الحرائق، حتي الأن بحياة 5 أشخاص، فيما دمرت مئات المنازل، وأجبرت أكثر من 100 ألف شخص على الإخلاء، واستنزفت موارد مكافحة الحرائق وإمدادات المياه إلى أقصى حد، في ظل استمرار الرياح القوية التي تعيق جهود الإطفاء منذ  اندلاع الحرائق يوم الثلاثاء الماضي.

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