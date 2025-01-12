الكهرباء: إضافة 12.85 ميجاوات طاقات متجددة وبطاريات تخزين بنهاية 2025

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الطاقة المتجددة هي السبيل لتحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال كلمته أمام الجمعية العامة لـ الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "IRENA" فى دورتها الخامسة عشر المنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة ما يقرب من 140 دولة وحضور المنظمات والجهات الدولية المعنية، أن هذه الرؤية متماشية مع أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الهدف السابع المتعلق بضمان توفير طاقة نظيفة وميسورة التكلفة ومتطورة للجميع، وأننا نمتلك العديد من مشروعات الطاقة المتجددة والتى تعد من أكبر مشروعات الطاقة في الشرق الأوسط ويتم تنفيذها بشكل كامل عن طريق القطاع الخاص.

الطاقات الجديدة والمتجددة



وأضاف إنه بنهاية عام 2025 سيكون لدينا على الشبكة الكهربائية ما يقرب من 10000 ميجاوات من الطاقات المتجددة (شمسي ـــ رياح ـــ مائي) بالإضافة إلى ما يقرب من 2850 ميجاوات بطاريات تخزين.

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