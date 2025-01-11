السبت 11 يناير 2025
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محافظ الدقهلية يوجه بتطوير المعرض الدائم في المنصورة لتوفير السلع بأسعار مخفضة

محافظ الدقهلية يتفقد
محافظ الدقهلية يتفقد المعرض الدائم وسوق اليوم الواحد، فيتو

وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بالبدء الفوري في تطوير المعرض الدائم بحي شرق المنصورة، وتوفير جميع السلع بأسعار مخفضة تناسب محدودي الدخل ليضاهي المولات الكبيرة.



وتفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مساء اليوم عددا من منافذ بيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة بمدينة المنصورة، كما تفقد المعرض الدائم للسلع الغذائية بحي شرق المنصورة للتأكد من ملائمة الأسعار والبيع بأسعار مخفضة

محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد 

وتفقد سوق اليوم الواحد بشارع قناة السويس بالمنصورة للوقوف على توافر السلع وجودتها وملائمة أسعارها والتزام البائعين بالأسعار المعروضة من خلال الشاشات الإلكترونية والمعلن بها الأسعار المناسبة، وكان في استقباله الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة بتموين الدقهلية والمكلفة بالمتابعة علي مظار الساعة لسوق اليوم الواحد.

تطوير المعرض الدائم ليكون بمظهر لائق وحضاري

وكلف محافظ الدقهلية  محمد أمين رئيس حي شرق المنصورة بالتنسيق مع الغرفة التجارية للبدء الفوري في تطوير المعرض الدائم على أن يكون بمظهر لائق وحضاري، والتأكيد على توفير جميع أنواع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تناسب محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية تخفيفا للعبء عن الأسر وحرصا على توفير خدمات للمواطنين، واستخدام جميع أدوات الإعلان والتسويق لتشجيع وتحفيز المواطنين على الإقبال على المعرض بجودة السلع وملائمة أسعارها.

 

استمرار سوق اليوم الواحد أسبوعيا يومي الجمعة والسبت 

 

والتقى محافظ الدقهلية بالمواطنين داخل سوق اليوم الواحد الذين طلبوا استمراره كل أسبوع ووعد المحافظ باستمراره أسبوعيا يومي الجمعة والسبت، وأعرب المواطنون عن رضاهم بالسوق والمعروضات،كما إلتقى بالمواطنين المترددين على منافذ بيع السلع الغذائية بالمنصورة واستمع إليهم معربا عن تلبية مطالبهم فيما إذا كانوا في حاجة إلى سلع غذائية أخرى يتم عرضها وفقا لاحتياجاتهم.

وأكد محافظ الدقهلية أنه يسعى بكل السبل لتوفير وإتاحة الخدمات اللازمة للمواطنين في مختلف المجالات وخاصة فيما يتعلق بالسلع والمنتجات الغذائية المختلفة التي تحتاجها الأسر بشكل أساسي يوميا، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدا في توفير الرعاية بأشكالها المختلفة للمواطنين.

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