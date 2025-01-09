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أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 7 بجريدة الوقائع المصرية

وزير العدل المستشار
وزير العدل المستشار عدنان الفنجري، فيتو

 نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 7، الصادر في 9 يناير 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارات  العدل والداخلية والاستثمار والتجارة الخارجية، ومحافظة الجيزة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

 

وجاءت تلك القرارات كالتالي:

-قرار وزارة العدل بإنشاء فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مجمع محاكم مجلس الدولة- مدينة قنا) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بقنا.
- قرارات وزارة الداخلية بالأذن لـ42 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. وإبعاد سوري وقرغستاني خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.
-وقرار محافظة الجيزة باعتماد مشروع تقسيم على شوارع قائمة لقطعة الأرض رقـم (10) باتجاه حوض رقـم (5) علـى مسطح (١٢ فدان، و١١ قيراط، و1.5 سهم) ما يعادل 52346.37 متر مربع، وذلك طبقًا لقانون البناء رقـم ١١٩ لـسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهم.
- قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.


 

- قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية " بالتفويض"، باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة القليوبية عن العام المالى ٢٠٢٥.

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