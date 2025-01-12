الأحد 12 يناير 2025
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239 ألف طالب بالصف الثاني الثانوي يؤدون امتحاني رياضة عامة وبحتة بالدقهلية غدًا

تعليم الدقهلية، فيتو
تعليم الدقهلية، فيتو

 يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي في محافظة الدقهلية غدا امتحان رياضة بحتة للشعبة العلمية من 8.30 حتي 10.30ساعتين ورياضة عامة للشعبة الأدبية من 8.30حتي 11.30 ثلاث ساعات

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي في الدقهلية 

وكان الدكتور أشرف العربي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية اعتمد جدول امتحانات صفوف النقل من بينها الصف الثاني الثانوي كالآتي:  

- السبت أدوا لغة عربية من ٨.٣٠ حتى ١١.٣٠ لمدة ٣ ساعات.
- اليوم الأحد أدوا  لغة أجنبية أولى من ٨.٣٠ حتى ١١.٣٠ ثلاث ساعات.

-غدا الاتنين رياضة بحتة للشعبة العلمية من ٨.٣٠ حتي ١٠.٣٠ ساعتين ورياضة عامة للشعبة الأدبية من ٨.٣٠ حتي ١١.٣٠ ثلاث ساعات
-الثلاثاء الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية من ٨.٣٠ حتى ١٠.٣٠ ساعتين 
-الأربعاء كيمياء الشعبة العلمية وجوغرافيا للأدبية من ٨.٣٠ إلى ١٠.٣٠ ساعتين.
-الخميس أحياء للشعبة العلمية وعلم نفس للأدبية من ٨.٣٠ إلى ١٠.٣٠ ساعتين  ورياضة تطبيقية للشعبة العلمية من ١١ حتى 1 اي لمدة ساعتين

انطلاق مارثون امتحانات صفوق النقل بالدقهلية 

وأعلن وكيل التعليم بالدقهلية عن انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لمراحل النقل، وشدد على جاهزية اللجان والمتابعة المستمرة، وذلك تحت رعاية ومتابعة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

بالأرقام، استعداد المدارس لاستقبال الطلاب بالدقهلية 

وأعلن  مدير المديرية عن الانتهاء من تجهيز 2417 مدرسة، لاستقبال 962669 طالبًا بصفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، بنطاق المحافظة موزعة كالآتي: 

-1307 مدرسة تستقبل 540593  طالبًا وطالبة بالمرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلي الصف السادس الابتدائي 

-898 مدرسة تستقبل 251429  طالبًا وطالبة بالمرحلة الإعدادية 

-212 مدرسة تستقبل 239383  طالبًا وطالبة بالمرحلة الثانوية 

رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المدارس

وأكد العربي أنه قد تم  رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لأداء امتحانات صفوف النقل والتي ستنطلق في الحادي عشر من شهر يناير  الجاري مشددا على المتابعة الدورية  لجاهزية اللجان  وتذليل كافة العقبات وتوفير الأجواء المناسبة حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب وسعيًا لتوفير أفضل الظروف لأداء الامتحانات. 

 تفعيل غرف العمليات لمتابعة الامتحانات

كما أشار العربي إلى استمرار تفعيل غرف العمليات بديوان المديرية والإدارات التعليمية  لمتابعة سير أعمال الامتحانات وتلقى كافة الإخطارات المتعلقة بها فور حدوثها واتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية وفقًا للضوابط. 

تنبيهات وضوابط العمل بلجان الامتحانات 

وأكد أنه تم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بالالتزام بكافة التوجيهات الصادرة بهذا الشأن والتواجد أثناء الإمتحانات والتأكد من وصول أوراق الإجابة للجان وبدء أعمال  اللجان في مواعيدها المحددة وعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول داخل اللجان وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدي لحالات الغش والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام وانضباط سير العملية الامتحانية. 

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