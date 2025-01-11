كلام عن الدعم

الدعم زاد في الموازنة العامة.. فهل استفاد الناس بهذه الزيادة؟ الإجابة الصحيحة. لا! والسبب أن هذه الزيادة حدثت على الورق نتيجة انخفاض قيمة الجنيه تجاه الدولار وبقية العملات الأجنبية.. ولأن هبوط الجنيه خلال العامين الماضيين كان كبيرا فقد كانت زيادة الدعم كبيرة أيضا ولكن لا يستفيد منها الناس!



وبالتالى فعندما يتم تخفيض الدعم فإنهم يدفعون ثمنا لشىء لم يستفيدوا منه، لأنهم لم يستفيدوا أصلا من الزيادة التى طرأت على أرقام الدعم في الموازنة العامة للدولة، لأنها زيادة على الورق فقط ناجمة عن هبوط الجنيه تجاه الدولار وبقية العملات الأجنبية.



والناس بالطبع ليسوا مسئولين عن هبوط الجنيه بمعدل كبير منذ عام 2022، حتى بلغ مستوى 51 جنيها للدولار، إنما المسئولين عن ذلك من يديرون اقتصادنا الذين انتهجوا سياسات واتخذوا قرارات أسفرت في نهاية المطاف عن هبوط الجنيه وارتفاع الدولار!



نعم نحن نعانى منذ وقت طويل من أزمة مزمنة في النقد الأجنبي تدفع دوما الجنيه للهبوط، لكن من تعاقبوا على إدارة اقتصادنا لم يعالجوا هذه الأزمة المزمنة العلاج الذى يجعلنا نبرأ منها، وإنما لجأوا إلى المسكنات لتهدئتها بعض الوقت، تارة بالاعتماد على الاقتراض، وتارة أخرى بالاعتماد على الأموال الساخنة، ولذلك بقيت الأزمة مستمرة تلتهب أحيانا وتهدأ أحيانا أخرى.



ولو تم علاج حاسم لهذه الأزمة المزمنة كما قال الرئيس للسيسي لكنا حمينا الجنيه من الهبوط، ولما زادت أرقام الدعم في الموازنة، ولما وجدت الحكومة نفسها مضطرة لتخفيض الدعم، وبالتالى لما ارتفعت أسعار السلع المدعومة كما يحدث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.