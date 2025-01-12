سعر تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025

مع اقتراب انطلاق الدورة الـ56 لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب، أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب "المنظمة للمعرض" عن سعر تذكرة دخول المعرض هذا العام 2025، عقب انتشار شائعات بزيادة سعرها للفرد.

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واكدت هيئة الكتاب ان سعر تذكرة معرض القاهرة الدولى للكتاب ثابت لجميع الجمهور العربي والأجنبي، دون زيادة جديدة ويبلغ سعر تذكرة معرض الكتاب 5 جنيهات كآخر 3 دورات ماضية.

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ومن المقرر أن تحل سلطنة عمان ضيف شرف معرض القاهرة للكتاب 2025، ووقع الاختيار على اسم العالم والمفكر الدكتور أحمد مستجير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب، والكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.

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وحددت وزارة الثقافة موعد افتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب بيوم 23 يناير لعام 2025 فى تمام الساعة 10 صباحًا، على أن يقتصر دخول المعرض على أصحاب الدعوات الخاصة، فيما يفتح المعرض أبوابه للجمهور يوم الجمعة 24 يناير، وحتى 5 فبراير 2025.

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