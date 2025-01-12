للعام التاسع على التوالي.. الأزهر يشارك بجناح خاصٍّ وإصدارات مميزة في معرض الكتاب.. اختيار الشيخ محمد عبد الله دراز شخصيَّة الجناح.. و«الأطفال يسألون الإمام» الجزء الثاني هدايا الطيب للأطفال

تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يشاركُ الأزهر الشريف للعام التاسع على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته «56» ولمدة 14 يومًا في الفترة من 23 يناير حتى 5 فبراير لعام 2025، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدوليَّة بالتجمع الخامس.

العلامة الشيخ محمد عبد الله دراز شخصيَّة جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025

ويحتفي الأزهر هذا العام في جناحه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بالعالم الجليل الأديب الفقيه الشَّيخ العلَّامة محمد عبد الله دراز، سليل بيت العلم والتقوى، وابن جامعتي الأزهر والسوربون، وصاحب الرسالة الماتعة "دستور الأخلاق في القرآن"، وغيرها من المؤلفات التي تثري العقل والروح، وذلك باللغتين العربية والفرنسية، عضو جماعة كبار العلماء الذي مثَّل مشيخة الأزهر في العديد من المؤتمرات الدوليَّة؛ وقد كان من المهتمين بقضايا الوطن والأمة.

الأزهر يشارك بجناح خاصٍّ وإصدارات مميزة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

ويضم جناح الأزهر مجموعةً متميزةً ومتكاملةً من الأركان تغطِّي احتياجات رواد المعرض واهتماماتهم؛ حيث يضمُّ منفذًا لبيع الكتب، وأركانًا خاصة بالمكتبة والمخطوطات النادرة والفتاوى والخط العربي وقاعة للندوات الحوارية وبانوراما الأزهر، والمركز الإعلامي، وركنًا لعرض «شخصية الجناح» والتعريف بها، وأركانًا لقطاع المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر ومرصد الأزهر ومركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين، وركن الطفل ومجلة نور‏، ومنطقة خاصة بالأنشطة الفنية المتنوعة، وقاعة لكبار الزوَّار.

وانطلاقًا من رسالة الأزهر في نشر اللغة العربية وتعميق أثرها في النفوس والعقول وتوسيع تداول استخدامها في المجتمع؛ يطرح جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب معظم كتبه وإصداراته بأسعار التكلفة، إضافة إلى باقة من الهدايا لزوار الجناح تشجيعا لهم على القراءة والاطلاع والثقافة.

«الأطفال يسألون الإمام» الجزء الثاني والجزء الأول بالإنجليزية والفرنسية

وفي مفاجئة خاصة للأطفال، يقدِّم جناح الأزهر هذا العام الجزء الثاني من كتاب "الأطفال يسألون الإمام"، وترجمة الجزء الأول للغة الإنجيلزية والفرنسية، وذلك بعد أن لاقى الجزء الأول منه إقبالًا كبيرًا من الأطفال وأولياء أمورهم، أثناء طرحه في الدورة السابقة من معرض الكتاب عام 2024؛ حيث يتضمن الكتاب أسئلة كثيرة تدور فى ذهن الأطفال الصغار لا يستطيع الكبار الإجابة عنها أحيانًا، ليجيب عنها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ليرشدهم ويعلمهم صحيح دينهم، وتكون رسالة تربويَّة لأولياء الأمور توجههم إلى أهمية الانتباه إلى أسئلة أبنائهم الصغار، والإجابة عنها بعقل متفتح؛ بل وتشجيعهم على التفكير والتدبر فى أمور العقيدة وغيرها من الأمور فى الحياة.

ويُهدِي جناح الأزهر روَّاد معرض القاهرة الدولي للكتاب مسابقة «نوابغ الأزهر» الثقافية، التي يتنافس فيها طلاب المعاهد الأزهرية في عدة مجالات، أبرزها حفظ القرآن الكريم، وإتقان علوم اللغة العربية، والتاريخ والثقافة العامة، والرياضيات والعلوم.

ويقع جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، في قاعة التراث رقم (4)، ويمتد على مساحة نحو ألف متر.

"علاج مشكلات افتراق الأمة إلى سنَّة وشيعة".. من أحدث إصدارات مجلس حكماء المسلمين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025

وفي سياق متصل يشارك مجلس حكماء المسلمين برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 56، في الفترة من 23 يناير الجاري حتى 5 فبراير 2024؛ حيث يضم الجناح عددًا كبيرًا من الإصدارات المتميزة للمجلس، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الندوات والأنشطة والفعاليات التي تركِّز على نشر قيم الخير والمحبَّة والسَّلام والتعايش المشترك بين جميع البشر.

ويقدم جناح مجلس حكماء المسلمين، بمعرِض القاهرة الدولي للكتاب لزوَّاره عددًا من إصداراته لعام 2025، من أبرزها كتاب "مشكلات افتراق الأمة إلى أهل سنة وشيعة.. الأصول والحلول"، بقلم إلياس بلكا، الذي يأتي في وقتٍ يستعد فيه مجلس حكماء المسلمين لتنظيم مؤتمر الحوار الإسلامي الإسلامي، الذي تستضيفه مملكة البحرين خلال شهر فبراير المقبل.

ويشير الكتاب إلى أنَّ مشكلات افتراق الأمة تاريخيًّا، خاصة إلى سنة وشيعة، ليست قَدَرًا واجب التحكيم في مصيرها ومستقبلها، فالرؤية التي تصدُرُ عنها الأمة في مجموعها مصدرها الوحي الإلهي في القرآن الكريم، كتابها الواحد، وفي هدي رسولها الخاتم محمد صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، وعلى هذين المصدرين الأساسيين والأصلين الجامعين تأسَّست اجتهادات أئمتها ومراجعها وعلمائها، وتفرَّعت مدارسها ومذاهبها الأصوليَّة والفقهيَّة، وانبنى تراثها الغني الذي لا زال أبناؤها يفيدون منه جيلًا بعد جيل، على اختلاف مذاهبهم، وإن دراسة تلك الأصول دراسة شاملة مستوعبة، بتلك الروح التي تستحضر رابطة الأمة الأساس تبدو المدخل الضَّروري للتعامل مع ما نتج من مشكلات عن افتراق الأمة، وترسُم ملامح مستقبل تتجاوز فيه أسباب التنازع فيما بينها.

وانطلاقًا من شعور مركز الحكماء لبحوث السلام، التابع لمجلس حكماء المسلمين، بواجبه في الإسهام بدوره في وحدة الأمة الإسلامية، فقد بادر إلى نشر هذه الدراسة المهمة للدكتور إلياس بلكا، الأستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس، والباحث المعروف في حقل المستقبليات، ومنسق برنامج الدراسات الارتيادية بمركز الحكماء لبحوث السلام، وهي دراسة تسعى إلى معالجة الانقسام داخل مجتمع المسلمين، من خلال التَّعليم والحوار، وتؤكِّد أنَّ وجود الاختلافات لا ينبغي له إعاقة الجهود المبذولة نحو التفاهم والوحدة بين المسلمين.

ويحلِّل الكاتب الأصول التاريخية للانقسام السني الشيعي، ويدرس العوامل الاجتماعيَّة والسياسية التي ساهمت في الانقسامات المستمرة، ليؤكِّد أن الصراعات المعاصرة غالبًا ما تعكس المظالم التاريخيَّة، وأنَّ وسائل الإعلام تؤدي دورًا أساسيًّا في تضخيم تلك الانقسامات وتسليط الضوء عليها دون غيرها، بما يؤدِّي إلى استدامة دورة الصراع، مقترحًا حلولًا ممكنة لتعزيز الوحدة بين المسلمين.

وتُعد أمثال هذه الدراسات التي تبين مدى الحاجة إلى الوحدة بين المسلمين، باعتبارها ضرورة ثقافية، والتزامًا دينيًّا للتغلب على آثار الانقسامات في جسم الأمة، من أهم ما ينبغي تركيز جهود المؤسسات العلمية والدينية على إنتاجه ونشره، تلك الفكرة الرائدة التي أكدها فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، في ندائه التاريخي إلى إطلاق حوار إسلامي إسلامي، وذلك في كلمته خلال ملتقى البحرين للحوار، وهو ولا شكَّ مطمح تتعلق به آمال كافة أبناء الأمة المسلمة اليوم: سنيهم وشيعيهم، إباضيهم وزيديهم؛ تمامًا كما تنادي إليه الأمة بلسان حالها البليغ في مخاطبة أولي النهى من أبنائها جميعًا.

ويقع جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بجوار جناح الأزهر الشريف، في قاعة التراث رقم (4)، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس.

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