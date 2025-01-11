السبت 11 يناير 2025
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ثقافة وفنون

ترجمات معرض الكتاب 2025، صدور النسخة العربية من موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى

غلاف الاصدار.فيتو
غلاف الاصدار.فيتو

يستعد المركز القومي للترجمة لإطلاق نسخ جديدة من موسوعة كمبريدج فى النقد الأدبى، ضمن قائمة إصدارات معرض القاهرة الدولى للكتاب 2025.

الإصدارات المترجمة بمعرض الكتاب

وتقدم الموسوعة عرضا تاريخيا شاملا للنقد الأدبى الغربى منذ العصور الكلاسيكية القديمة إلى وقتنا الحالى… وبحسب القومى للترجمة فإن الموسوعة تتناول النقد نظرية وممارسة، طامحة إلى أن تكون عملًا مرجعيا لا مجرد سجل للوقائع. وتعرض الموسوعة القضايا الخلافية المطروحة فى الجدل القائم فى الساحة النقدية دون إحجام أو ادعاء كاذب بالحياد، مع حرصها على ألا تتحزب لهذا الفريق أو ذاك.
ويشكل كل جزء من أجزاء الموسوعة وحدة قائمة بذاتها يمكن الإفادة منها على حدة أو مع الأجزاء الأخرى من السلسلة. وتتيح قائمة المصادر والمراجع الوفيرة فى نهاية كل جزء أساسًا لمزيد من التعرف على المواضيع المطروحة ودرسها 
 

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