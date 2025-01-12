الأحد 12 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

هنا الزاهد تغير جلدها وتكسر قالب الأدوار التقليدية في "إقامة جبرية"

هنا الزاهد، فيتو
هنا الزاهد، فيتو

لطالما ارتبط اسم الفنانة المصرية هنا الزاهد بالأدوار الخفيفة التي تسلط الضوء على جمالها الطبيعي وشخصيتها المرحة، ما جعلها خيارًا مفضلًا لأدوار الفتاة اللطيفة والمساندة في الأعمال الدرامية والسينمائية.  

ولكن يبدو أن هنا قررت كسر هذا النمط وتقديم نفسها بشكل جديد تمامًا لجمهورها في مسلسلها الجديد إقامة جبرية، الذي يعد ثاني بطولاتها المطلقة في عالم الدراما.    

هنا الزاهد تغير جلدها في مسلسل إقامة جبرية 

 في هذا العمل، تخوض هنا الزاهد تجربة استثنائية ومغايرة تمامًا لما اعتادت تقديمه، حيث تجسد شخصية فتاة تعاني من اضطرابات نفسية معقدة  قتلت زوجها ثم تدخل لاحقًا في علاقة مع ابن طبيبتها النفسية التي تجسد شخصيتها الفنانة صابرين التي سبق واعترفت لها الفتاة أنها القاتلة في جريمة رحيل الزوج ولكنها أخفت الأمر عن الجميع وأقنعتهم أنه انتحر. 

ويتطلب هذا الدور قدرة تمثيلية وإمكانيات في التحكم بملامح الوجه وتوقيت إظهار المشاعر وإخفائها والتحدث بلغة العيون.

وحبكة المسلسل التي تجمع بين الغموض والإثارة النفسية تقدم مساحة واسعة لهنا لإظهار قدراتها التمثيلية ويعد العمل بأكمله تحد جديد لهنا وإعادة اكتشاف لموهبتها والكشف عن حجم جرأتها في الخروج من المنطقة الآمنة في الاختيارات الفنية التي اعتادت عليها.

تعليقات إيجابية من الجمهور 

مسلسل إقامة جبرية عرض منه حتى الآن حلقتان وبمجرد عرضهما أصبح العمل حديث مواقع التواصل الاجتماعي وأشاد الكثيرون بأداء هنا الزاهد اللافت خاصة أنها لا تركز خلال الأحداث على جمالها بل على أدائها وتخلت عن الشعر الأشقر وتظهر في كثير من المشاهد بلا أي لمسة ماكياج لتزيد من مصداقية الأداء. 

أبطال مسلسل إقامة جبرية

مسلسل إقامة جبرية بطولة:  هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمد دسوقي، ومسلسل إقامة جبرية مكون من 10 حلقات وهو من تأليف أحمد عادل الذي قدم مسلسل أزمة منتصف العمر، لكريم فهمي وريهام عبد الغفور، ومن إخراج أحمد سمير فرج ويتم عرضه بصورة حصرية عبر منصة Watch It.

مواعيد عرض مسلسل إقامة جبرية 

وتعرض حلقتان من مسلسل إقامة جبرية كل يوم أربعاء في الأسبوع وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة صباحا بتوقيت القاهرة على منصة Watch it.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اقامة جبرية الفنانة صابرين هنا الزاهد مسلسل إقامة جبرية

مواد متعلقة

شريف الشعشاعي لـ "فيتو": الإساءة لشخصية "بيبو" بمسلسل وتر حساس مدح بالنسبة لي

ذكرى وضع حجر الأساس، أعمال فنية أرخت مشروع السد العالي (فيديو)

القصة الكاملة لأزمة عمر متولي وأسرة شكري سرحان

مسلسلات رمضان 2025، أحمد داود يبدأ تصوير "الشرنقة"
ads

الأكثر قراءة

سعر آيفون 15 فى مصر بعد تطبيق الرسوم الجمركية

زوج السيدة المتوفاة بسبب حقنة المضاد الحيوي يكشف عن دور بطولي للمسعف (فيديو)

نقيب المهندسين يرفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم العالي

قرار جديد من وزير التموين بشأن عبوات الشاي

إعلان هام من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التهجد في رمضان بالمساجد الكبرى

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة لإعلان أول صفقتين في الميركاتو الشتوي

الشهود يكشفون تفاصيل صادمة في مقتل سيدة على يد زوجها بعين شمس

سعر تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025

منوعات

المزيد

السجن 8 سنوات لسيدة طعنت شخصًا بمقص في الأردن

رجل يهدد بفتح الغاز في مبنى سكني بألمانيا والشرطة تتدخل

أول تعليق لأبو عمر الدمشقي على حادث التدافع بسوريا: سنتبع أهل العرف

9 أفراد، اختفاء عائلة جزائرية في عرض البحر

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد

استقرار سعر السكر اليوم الأحد بالسوق المحلي

أسعار الذهب اليوم الأحد 12 يناير 2025 في سوق الصاغة

أسعار الشوفان اليوم الأحد 12- 1- 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الثنائي المصري يسيطر على أوروبا.. أرقام رائعة لمحمد صلاح ومرموش (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لا يفوتك ثوابها.. موعد صيام الأيام البيض في شهر رجب لعام 1446 هجريًَا

تفسير رؤية المقص في المنام وعلاقتها بالغيبة والنميمة

لماذا يتمنى الكافر أن يكون ترابًا؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية