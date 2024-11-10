الأحد 10 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يتذوق طعام المدينة الجامعية للطالبات بأسيوط (صور)

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر فرع أسيوط يتفقد مطبخ المدينة الجامعية

 تفقد الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، المطبخ المركزي للمدينة الجامعية للطالبات بأسيوط؛ للاطمئنان على جودة التغذية المقدمة لهن، والوقوف على مدى سلامة وصحة الغذاء. 

نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع نضج الطعام 

 وتأكد نائب رئيس جامعة الأزهر من نضج الطعام، ومطابقته لمقاييس الجودة المتعارف عليها، كما شدد فضيلته على الاهتمام بأعمال النظافة والتعقيم المستمر لجميع الأدوات المستخدمة الخاصة بالمطبخ، وضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل الأيدي باستمرار بشكل دوري واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها؛ حفاظا على صحة الطالبات والعاملين بالمدينة.

 

كما تفقد الدكتور محمد عبد المالك مخازن الأغذية للاطمئنان على تاريخ الصلاحية يأتي ذلك في إطار حرص  إدارة الجامعة برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود  رئيس الجامعة، على أمن وسلامة الطلاب والطالبات.

نائب رئيس جامعة الأزهر يكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم بأسيوط|صور

رئيس جامعة الأزهر بأسيوط يجتمع بعمداء الكليات لمتابعة العملية التعليمية (صور)

 رافق نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي الدكتورة حنان عبدالحميد مديرة المدينة الجامعية للطالبات والأستاذ حسام مهران مدير عام الشئون المالية والإدارية والمشرف على المدن الجامعية للوجه القبلي، والدكتورة عواطف عبد التواب، البيطرية بالمدينة الجامعية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أسيوط الاجراءات الاحترازية الدكتور محمد عبد المالك المدينة الجامعية للطالبات جامعة الأزهر جامعة الأزهر للوجه القبلي رئيس جامعة الأزهر نائب رئيس جامعة الازهر

الأكثر قراءة

وزير العمل: مفيش عامل هيطلع بره مصر قبل عمل فحص مهني

حقيقة إيقاف تشغيل الموبايلات المستوردة من الخارج

سعر جرام الذهب الأحد في الصاغة 10 نوفمبر 2024

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

مزاد علني لبيع سيارات ملاكى وبيك أب ونقل وونش ولودر وجرار زراعى، اعرف الشروط

انخفاض أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وشتوتجارت في الدوري الألماني والقناة الناقلة

نتنياهو يعترف بمسئوليته عن تفجير أجهزة البيجر واغتيال نصر الله

منوعات

المزيد

فصل 92 طالبا جامعيا بالأردن بسبب شهادة تركية مزورة

مثل الهواتف والتلفزيونات، المقلاة الهوائية جاسوس جديد بكل منزل

استبدال نافورة تريفي الشهيرة في روما بحوض تمنيات

مقطع مرعب، قطار يدهس فتاة وتخرج من تحت عجلاته بخدش بسيط (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأحد بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ارتفاع أسعار 11 سلعة غذائية بعد زيادة التضخم السنوي لشهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام المتقين علي بن أبي طالب (4 – 4)

"زي النهارده"، مولد الإمام موسى الكاظم، اشتُهر بالحلم والكرم ومات في السجن مسمومًا

أسماء سورة الحجرات والأحاديث الواردة في فضلها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads