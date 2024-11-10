نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يتذوق طعام المدينة الجامعية للطالبات بأسيوط (صور)

تفقد الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، المطبخ المركزي للمدينة الجامعية للطالبات بأسيوط؛ للاطمئنان على جودة التغذية المقدمة لهن، والوقوف على مدى سلامة وصحة الغذاء.

نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع نضج الطعام

وتأكد نائب رئيس جامعة الأزهر من نضج الطعام، ومطابقته لمقاييس الجودة المتعارف عليها، كما شدد فضيلته على الاهتمام بأعمال النظافة والتعقيم المستمر لجميع الأدوات المستخدمة الخاصة بالمطبخ، وضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل الأيدي باستمرار بشكل دوري واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها؛ حفاظا على صحة الطالبات والعاملين بالمدينة.

كما تفقد الدكتور محمد عبد المالك مخازن الأغذية للاطمئنان على تاريخ الصلاحية يأتي ذلك في إطار حرص إدارة الجامعة برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، على أمن وسلامة الطلاب والطالبات.

رافق نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي الدكتورة حنان عبدالحميد مديرة المدينة الجامعية للطالبات والأستاذ حسام مهران مدير عام الشئون المالية والإدارية والمشرف على المدن الجامعية للوجه القبلي، والدكتورة عواطف عبد التواب، البيطرية بالمدينة الجامعية.