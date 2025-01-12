إطلاق التيار الكهربائي بأراضي بيت الوطن "المرحلة الثانية" بامتداد النرجس بالقاهرة الجديدة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، عن إطلاق التيار الكهربائي بموزعات الجهد المتوسط "المرحلة الثانية" لتغذية عددٍ من قطع أراضي "بيت الوطن" للمصريين العاملين بالخارج بمنطقة امتداد النرجس الجديدة بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة.

وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه جارٍ إطلاق التيار الكهربائي الجهد المنخفض تباعًا تزامنًا مع قيام ملاك قطع الأراضي بعمل المطابقات اللازمة، لافتًا إلى أنه قد تم الإعلان فى السابق عن إطلاق التيار الكهربائي الجهد المتوسط "المرحلة الأولى" لعدد من قطع الأراضي بمنطقة النرجس الجديدة بيت الوطن.

وأضاف "الغيطي" أنه تم تنفيذ أعمال إنارة الشوارع بمناطق مختلفة بمنطقة امتداد النرجس بالتجمع الثالث، مطالبًا المواطنين بضرورة المحافظة على كافّة (المرافق المنفذة)، وذلك أثناء أعمال الحفر والبناء لعدم تعرضهم للمخالفات.

وفى السياق ذاته، تابع المهندس عبدالرءوف الغيطى، تقدم أعمال الطرق بمنطقة امتداد النرجس "النرجس الجديدة" بالتجمع الثالث، موضحًا أنه تم الانتهاء من طبقة السن بالكامل بمنطقة (Zone A ) بعدد 7 شوارع، و (Zone B) بعدد 13 شارع، و (Zone C) بعدد 14 شارع، و(Zone G) بعدد 13 شارع، و(Zone E) ، و (Zone F) بعدد 4 شوارع بعروض مختلفة تتراوح من 9 أمتار وحتى 14 مترا.

ومن جانبه، أكد المهندس حاتم بكر، مدير إدارة الطرق بالجهاز، أنه جارٍ تنفيذ أعمال تسوية الطرق ورفع المخلفات بمنطقة D، وجارٍ استكمال الأعمال بمختلف الشوارع بالمنطقة.

يستقبل اليوم الأحد جهاز مدينة الشروق دفعة جديدة من المواطنين أصحاب طلبات تقنين أراضيهم بتوسعات المدينة لاستكمال إجراءات التقنين.

وأشار جهاز مدينة الشروق إلى أنه في إطار اهتمام الهيئة بآلية وضوابط التعامل مع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة للمدينة يتم استقبال المواطنين أصحاب الطلبات لاستكمال إجراءات التقنين المعتمدة طلباتهم من اللجنة الرئيسية للتقنين.

وجاءت قائمة أسماء المواطنين كالتالي:

موقف مشروعات الإسكان والخدمات والمرافق

وفي زيارة مفاجئة لمدينة العبور الجديدة، تابع وزير الإسكان موقف مشروعات الإسكان والخدمات والمرافق التي تم وجارٍ تنفيذها وموقف تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها بالمدينة، وذلك من خلال اجتماعٍ عقده بمقر جهاز المدينة، وجولة ببعض المشروعات، بحضور مسئولي الوزارة والجهاز.

واطَّلع المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع، على موقف تنفيذ وتسليم وحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي بمنطقة ٢٦٠٠ فدان بالعبور الجديدة، والتي تضم ٦٦ عمارة بإجمالي وحدات 1,584 وحدة "عمارات النزهة" بهذا الإعلان، بجانب إجمالي وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة الذي يبلغ حوالي ٨٨١٠٤ وحدات، منها الوحدات المنتهية ٥٢٠٢٠ وحدة، والجاري تنفيذها ٣٦٠٨٤ وحدة، بجانب استعراض مشروع الإسكان الأخضر بالحي 13 بمدينة العبور الجديدة، والذي يشتمل على 180 عمارة تضم 3924 وحدة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

كما تم استعراض موقف مشروعات البنية التحتية وأيضا موقف الخدمات من خدمات تعليمية وصحية واجتماعية بأحياء المدينة، ومنها الحيان الـ ١٣-١٤، وبهما ٧ أسواق تجارية و٤ مراكز طبية، وعدد ٥ مدارس بمراحل مختلفة، بالإضافة إلى عدد ٤ حضانات ومخبز بالإضافة إلى مركز شباب وعدد ٢ ملعب خماسى.

وعقب الاجتماع، تفقد المهندس شريف الشربيني، موقع مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، حيث وجه بالانتهاء من كافة الأعمال لتسليم الوحدات لمستحقيها، وكذا الانتهاء من الأعمال بالأرصفة والمسطحات بالمشروع.

كما تفقد وزير الإسكان مشروع خزان التكديس الأرضي للمياه سعة ١٠٠٠٠ م٣ والذى يعمل على خدمة منطقة الـ٢٦٠٠ فدان، وكذلك الأحياء (١٣-١٤-١٥-١٦) بالمدينة، حيث تابع الوزير موقف الأعمال والتوريدات بمشروع الخزان.

ضغط معدلات التنفيذ وتكثيف العمالة والمعدات

وفي نهاية الجولة، وجه المهندس شريف الشربيني، بحسن إدارة المشروعات والتنسيق الدائم مع الشركات المنفذة، وتذليل أي عقبات، لضمان عدم التأخير، وضغط معدلات التنفيذ وتكثيف العمالة والمعدات، لسرعة الانتهاء من المشروعات الجارية.

عقب جولته بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع مسئولي شركة "CSCEC" الصينية، ومسئولي المشروع، لدفع معدلات تنفيذ جميع الأعمال، وتذليل أي عقبات بالمشروع، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أهمية مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يحظى باهتمام كبير ومتابعة دورية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددا على ضرورة الاهتمام البالغ بكافة الأعمال للانتهاء من المشروع بأعلى معايير الجودة، وفقًا للتصميمات والمدة المحددة.

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