الأحد 12 يناير 2025
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محافظات

جولة تفقدية لمحافظ الدقهلية للمركز التكنولوجي ومخابز المنصورة (صور)

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، عددا من شوارع مركز ومدينة المنصورة للوقوف على مستوى النظافة العامة بالشوارع ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفقد أفران الخبز بمنطقة مساكن الميناء بالمنصورة

وتفقد محافظ الدقهلية أحد أفران الخبز بمنطقة مساكن الميناء في المنصورة وتابع سير العمل في الفرن والتأكد من مطابقة الخبز للمواصفات والالتزام بالوزن المحدد وعدم تجميع البطاقات والالتزام بالدور، وأكد على ضرورة المتابعة اليومية من قبل التموين لمستوى الأداء في الأفران.

محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي برئاسة مركز ومدينة المنصورة 

كما تفقد محافظ الدقهلية المركز التكنولوجي برئاسة مركز ومدينة المنصورة واستمع للمواطنين، وأمر بتذليل أي عقبات أمام تنفيذ الخدمة، وشدد على سرعة الاستجابة والرد على مطالب وشكاوى المواطنين من خلال الشباك الواحد، مؤكدا على عدم التقصير في أداء وإنجاز الخدمة المطلوبة لأي مواطن، مشيرا إلى أن الجهاز التنفيذي كله يعمل لتوفير الخدمات للمواطنين في كل القطاعات.

إنهاء ملفات التصالح وتسليم النماذج لأصحابها

ووجه محافظ الدقهلية إلى  رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة بضرورة الإسراع في إنهاء ملفات التصالح وتسليم النماذج لأصحابها دون تعطيل أو تقاعس في إطار الإجراءات القانونية اللازمة وبما يضمن تيسير تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين، كما وجه بتكثيف أعمال النظافة بنطاق المركز وخاصة الطريق الدائري.

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