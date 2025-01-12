الأحد 12 يناير 2025
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محافظات

رفع تعديات الباعة الجائلين والأسواق العشوائية بالشيخ حسانين في المنصورة

رفع الاشغالات والبلعة
رفع الاشغالات والبلعة الجائلين، فيتو

شنت رئاسة حي غرب المنصورة برئاسة أحمد محمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة، حملة مكبرة لرفع تعديات الباعة الجائلين الذين يفترشون الطريق والأسواق العشوائية المتمركزة بمنطقة الشيخ حسانين، والتي تعوق حركة المارة، ولفك الاختناق المروري المتواجد الناتج عن العشوائية المتواجدة بالمكان.

حملة مكبرة لرفع تعديات الباعة الجائلين


قاد الحملة محمد المرسى مدير الإشغالات بحي غرب والفريق المعاون من إدارة الإشغالات، وفقًا توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بشأن المتابعة المستمرة على مدار اليوم لأعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي بكل الحزم لكافة أشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

لن نسمح بأي تراخٍ أو استثناءات 

فيما أكد رئيس حي غرب المنصورة  لن نسمح بأي تراخ أو استثناءات في رفع كافة أشكال التعديات الكائنة بالحي لافتًا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء في المسؤولية.

تكثيف الحملات، ومواصلة الجهود المبذولة لرصد أي محاولة

ووجه رئيس حي غرب المنصورة، لإدارة الإشغالات بتكثيف الحملات، ومواصلة الجهود المبذولة لرصد أي محاولة للمخالفات وإزالتها على الفور، وذلك للحفاظ على النسق الحضارى ومنع أي مظاهر عشوائية، وحتى يستشعر المواطن بالفارق.

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