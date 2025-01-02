مكافأة لمركز أجا لتميزه في النظافة وإنجاز ملفات التصالح بالدقهلية

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الخميس، اجتماع المجلس التنفيذي بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية والقيادات الأمنية والتنفيذية.

منح مكافأة مالية للعاملين بمركز ومدينة أجا

وقرر محافظ الدقهلية منح مكافأة مالية للعاملين بمركز ومدينة أجا لتحقيقهم المركز الأول في مستوى النظافة وإنجاز ملفات التصالح على مخالفات البناء، وشدد على استمرار التصدي لأي أعمال بناء مخالفة سواء داخل الحيز العمراني أو على الأرض الزراعية، مؤكدا أنه لن يقبل أي مبرر لوجود مخالفات بناء وأن تتم الإزالة الفورية للأعمال وأن اتخاذ إجراءات ورقية للمخالفات دون الإزالة فيها تعتبر شبهة تواطؤ وتقاعس واهمال وسيكون الحساب عسير.

تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، وسرعة الانتهاء من ملف تقنين أملاك الدولة وتحصيل مستحقات الدولة والحفاظ على موارد الدولة وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتوفير الخدمات لهم، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بالوحدات المحلية.

وأعلن "مرزوق "عن الانتهاء من اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بمدينة جمصة.

استمرارية الاستعداد لفصل الشتاء

وشدد على سرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية الجديدة بجميع مراكز ومدن المحافظة، وأشار إلى ضرورة استمرارية الاستعداد لفصل الشتاء والتأكد من جاهزية سيارات وجرارات كسح وشفط مياه الأمطار وتسليك بالوعات الأمطار والتأكد من جاهزيتها لتصريف المياه واستمرار تسليكها بصفة دورية، كما أكد على ضرورة متابعة النظافة اليومية واستمرار حملات النظافة والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة، وتمهيد طرق ومداخل القرى والعزب وتسوية الأماكن المنخفضة قبل تجمع الأمطار.

استمرار الحملات التموينية على المخابز

وأوضح محافظ الدقهلية أن استمرار الحملات التموينية على المخابز ومنافذ البيع والمحال العامة يمثل ضرورة لضبط الأسعار وحماية المستهلك والتأكد من توافر السلع بأسعار متميزة ومطابقة للمواصفات تيسيرا على المواطنين وحفاظا على سلامتهم وصحتهم، وشدد على ضرورة زيادة عدد منافذ بيع السلع الغذائية المختلفة بالمراكز والمدن والأحياء تخفيفا عن المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات التي تخدم أبناء الدقهلية والتوجيه بسرعة تنفيذ ما جاء في الاجتماع، بحضور اللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والأستاذ باسم الشريف مدير مكتب محافظ الدقهلية.

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