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رياضة

الدوري المصري، سموحة يستدرج مودرن سبورت بحثا عن الفوز الثاني

سموحة، فيتو
سموحة، فيتو

الدوري المصري، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، مواجهة قوية اليوم الأحد أمام نظيره مودرن سبورت، في إطار مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري نايل (الدوري المصري).

موعد مباراة سموحة ومودرن سبورت

وتقام مباراة سموحة ومودرن سبورت في السابعة مساء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويسعى سموحة لمصالحة جماهيره وتحقيق فوزه الثاني بالمسابقة، بعد الخسارة التي تلقاها في ظهوره الأخير أمام النادي الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الخامسة.

وخاض سموحة حتى الآن 7 مباريات في بطولة الدوري الممتاز، حقق الفوز في مباراة وحيدة وتعادل في مباراتين وخسر في 4 مواجهات.

طاقم حكام مباراة سموحة ومودرن سبورت

وأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن طاقم حكام مباراة اليوم الأحد، والتي تجمع سموحة ومودرن سبورت ضمن مواجهات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

تعديلات في الجهاز الفني بمودرن سبورت

وقرر نادي مودرن سبورت، الخميس الماضي، تعيين عبد الحليم علي نجم منتخب مصر ونادي الزمالك وهدافه السابق، مديرا للكرة، وأحمد أبو مسلم لاعب الفراعنة والنادي الأهلي السابق مدربا في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي.

المدرب الفرنسي فرانك دوماس هو من يتولى حاليًا مهمة المدير الفني لفريق مودرن سبورت.

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الدوري المصري سموحة مودرن سبورت دوري نايل مباراة سموحة ومودرن

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