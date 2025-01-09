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الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الثامنة

الأهلي يتصدر ترتيب
الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري، يتصدر النادي الأهلي، جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق الجولة الثامنة من الدوري.

ويحتل الأهلي قمة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة بفارق نقطة عن الزمالك وبيراميدز قبل الجولة الثامنة.

 

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الثامنة

1 الأهلي 15 نقطة

2 الزمالك 14 نقطة

3 بيراميدز 14 نقطة

4 سيراميكا كليوباترا 12 نقطة

5 المصري البورسعيدي 12 نقطة

6 زد اف سي 10 نقاط

7 فاركو 10 نقاط

8 الإسماعيلي 9 نقاط

9 بتروجيت 9 نقاط

10 الاتحاد السكندري 9 نقاط

11 البنك الأهلي 8 نقاط

12 غزل المحلة 8 نقاط

13 طلائع الجيش 8 نقاط

14 حرس الحدود 6 نقاط

15 إنبي 6 نقاط

16 الجونة 6 نقاط

17 سموحة 5 نقاط

18 مودرن سبورت 4 نقاط

 

جدول ترتيب الدوري المصري 

وتنطلق مباريات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025 غدًا الجمعة 10 يناير الجاري  بإقامة 9 مباريات على مدار 5 أيام من الجمعة إلي الخميس.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباريات الدوري الممتاز في الساعتين 4 و7 مساء بداية من الأسبوع الثامن، بدلا من الساعة 5 و8 مساء، وأجرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تعديلات على مواعيد 4 مباريات من الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، والخاصة بالأندية المشاركة في البطولات القارية، بعد تحديد المواعيد من جانب الكاف.

 

مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري 

الجمعة 10 يناير

بتروجت ضد إنبي - 4 مساءً - ستاد الكلية الحربية
طلائع الجيش  ضد سيراميكا كليوباترا - 7 مساءً -  ستاد جهاز الرياضة العسكرى

السبت 11 يناير

البنك الأهلي   ضد الإسماعيلي - 4 مساءً -  ستاد القاهرة الدولي
الاتحاد السكندري  ضد زد اف سي - 7 مساءً -  ستاد الإسكندرية

 

 

الأحد 12 يناير

سموحة ضد مودرن سبورت - 7 مساءً -  ستاد الجيش ببرج العرب

الأربعاء 15 يناير

بيراميدز ضد غزل المحلة - 4 مساءً - استاد الدفاع الجوي
الأهلي ضد الجونة  - 7 مساءً -  ستاد القاهرة الدولي

الخميس 16 يناير

الزمالك ضد حرس الحدود - 4 مساءً -  ستاد القاهرة الدولي
المصري البورسعيدي ضد فاركو - 7 مساءً -  ستاد الجيش بالسويس

 

 

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

 

 

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

 

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

 

 

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