السبت 11 يناير 2025
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رياضة

الدوري المصري، أحمد عادل ميسي رجل مباراة الاتحاد أمام زد

أحمد عادل ميسي، فيتو
أحمد عادل ميسي، فيتو

الدوري المصري، توج اللاعب أحمد عادل ميسي لاعب فريق زد إف سي، كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، والتي انتهت قبل قليل على ستاد الإسكندرية 

أحمد عادل ميسي هو أحد نجوم الاتحاد الاسكندري سابقا، قبل أن ينتقل لصفوف زد إف سي الانتقالات الصيفية الماضية 

زد يفوز على الاتحاد بهدف

وحقق فريق زد الفوز على الاتحاد السكندري على أرضه ووسط جماهيره بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام زد إف سي

في حراسة المرمى: صبحي سليمان

الدفاع: مصطفي إبراهيم - محمود شبانه - محمود متولي - مروان داوود

الوسط: عمر الوحش - مورو - كريم الديب

الهجوم: بواتينج - شكرى نجيب - عمرو جمعة

الاتحاد السكندري، فيتو
الاتحاد السكندري، فيتو

تشكيل زد إف سي أمام الاتحاد السكندري

في المقابل، أعلن مجدي عبد العاطي تشكيل فريق زد إف سي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المصري، والذي جاء على النجو التالي:

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمي: علي لطفي

خط الدفاع: احمد سيد عبد النبي / مصطفي العش / محمد اسماعيل /محمد اشرف

خط الوسط: الصغيري  / ماتا ماجاسا / بيتري موتوميسي 
الهجوم: ديلسون كاموني / البانوبي / احمد عادل ميسي

 

بدلاء زد أمام الاتحاد السكندري 

عمرو حسام / اسلام عبدالله / مصطفي ميسي / شادي حسين / زيكو / سامح ابراهيم / عبد الرحمن عماد / علي جمال /ماجد هاني.

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