هيئة الدواء تحذر من الإفراط في تناول فيتامين الفوسفور

وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح بشأن عدم الإفراط في تناول فيتامين الفوسفور لمنع حدوث أي أضرار للجسم.

وتضمنت نصائح هيئة الدواء:

١- عدم الإفراط في تناول مضادات الحموضة التي ترتبط بالفوسفور وتصرف بدون وصفة طبية.​

٢-تناول الأكل الصحي الغني بالفوسفور، وتجنب الأكل المصنع والمجمد مثل الكولا والهوت دوج والسوسيس. ​

٣- يجب عدم الإفراط في كميات الفوسفور التي تتناولها، وعدم تخطي الكميات الآمنة للفوسفور.​

طرق تجنب نقص الفوسفور

وقالت هيئة الدواء المصرية إنه يمكن منع نقص الفوسفور البسيط في الدم من خلال تناول الوجبات الصحية المتوازنة، وتشمل الأطعمة الغنية بالفوسفور الآتي:​

١-اللحوم والكبدة والبروتينات الأخرى مثل البيض، الدجاج والديوك الرومي، المأكولات البحرية.​

٢-منتجات الألبان مثل اللبن والجبنة والزبادي.​

٣-المكسرات مثل اللوز والكاجو، والبذور مثل بذور اليقطين وبذور السمسم.​

​و الفوسفور أحد الفيتامينات والمعادن المهمة لجسم الإنسان التي تساعد في بناء خلايا الجسم والعضلات.

وكشفت هيئة الدواء المصرية عن أهم أسباب نقص الفوسفور في الدم منها:

أسباب نقص الفوسفور في الدم

وقالت هيئة الدواء المصرية إن أسباب نقص الفوسفور في الدم تختلف وفقًا لدرجته متوسط أو شديد، حاد أو مزمن.​

وتتضمن أسباب النقص الحاد للفوسفور:​

١-الاضطرابات الناتجة عن تعاطي الكحول.​

٢-الحروق الشديدة.​

ومن ضمن أسباب النقص المزمن:​

١-الاستخدام المتكرر أو المفرط لمضادات الحموضة.​

٢-نقص فيتامين (د) وسوء التغذية.​

٣-بعض الأدوية مثل أخذ الحديد الوريدي وتحدث كثيرا في حالات الحقن المتكرر والتسمم بالثيوفيلين وهو دواء موسع للشعب الهوائية، واستخدام مدرات البول على المدى الطويل.​

فيتامين الفوسفور

ويوصى الأطباء بأهمية تناول الأطعمة التي تحتوي على الفوسفور لمساعدة الجسم على القيام بإصلاح الأنسجة والخلايا.

ويمكن أن تسبب المستويات المرتفعة أو المنخفضة جدًا مشاكل مثل أمراض القلب أو آلام المفاصل أو التعب.

والفوسفور هو ثاني أكثر المعادن وفرة في الجسم بعد الكالسيوم ويحصل معظم الناس على كمية الفوسفور التي يحتاجونها من خلال وجباتهم الغذائية اليومية.

ومع ذلك، يمكن أن تتسبب بعض الحالات الصحية أو الأدوية في انخفاض مستويات الفوسفور في الجسم إلى مستويات منخفضة للغاية.

ماذا يفعل الفوسفور بجسم الإنسان؟

الفوسفور معدن مهم في الجسم، ويشكل جزء مهم من كتلة الجسم الخالية من الدهون. وهو لبنة أساسية في بناء العظام والأسنان وحمض الديوكسي ريبونوكلييك (DNA) وحمض الريبونوكلييك (RNA)، بالإضافة إلى بعض الدهون والبروتينات والسكريات.

بالإضافة إلى ذلك، يشارك الفوسفور في صنع ثلاثي فوسفات الأدينوزين (ATP)، وهو مصدر للطاقة، بالإضافة إلى تنشيط الإنزيمات والحفاظ على توازن درجة الحموضة وتخزين الطاقة.

يوجد معظم الفوسفور في جسم الإنسان في العظام والأسنان والدم والأنسجة الرخوة. تحتوي العديد من الأطعمة على الفوسفور، ويجب تناولها للحفاظ على توازن المعادن في الجسم.

ما هي الفوائد الصحية للفوسفور؟

الحفاظ على قوة العظام وصحتها

المساعدة في إنتاج الطاقة

تحريك عضلات الجسم

بناء أسنان قوية

ضبط تخزين الجسم للطاقة واستخدامها

مساعدة الكلى في التخلص من السموم

نمو الأنسجة والخلايا والحفاظ عليها وإصلاحها

الحفاظ على ضربات قلب منتظمة.

ماذا يحدث عند نقص الفوسفور في الجسم

ويمكن أن ينتج نقص الفوسفور عن تناول أدوية مثل الأنسولين أو الكورتيكوستيرويدات أو مضادات الحموضة. قد يكون أيضًا بسبب مرض السكري واضطراب تعاطي الكحول وفقدان الشهية والجوع واضطرابات وراثية مختلفة.

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