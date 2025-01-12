انطلاق امتحانات نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالوادي الجديد، الثلاثاء

يستعد طلاب وفتيات الصف الثالث الإعدادي، والشهادة الابتدائية بالإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، لأداء امتحانات نصف العام 2025، بجميع المعاهد على مستوى المحافظة وسط إجراءات مشددة.

وأكد عبدالله سعيد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، في تصريح خاص لجريدة «ڤيتو»، أن امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2025 تنطلق يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير على مدار 7 أيام حيث تنتهي يوم 21 يناير المقبل.

هذا فيما أعلنت منطقة الوادي الجديد الأزهرية، إنهاء كافة استعداداتها وجاهزيتها لـ امتحانات نصف العام 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية والابتدائية الخاصة بـ الفصل الدراسي الأول «الترم الأول».

ووفقًا لـ منطقة الوادي الجديد الأزهرية 2025، فمن المقرر بدء مواعيد امتحانات النصف الأول 2025 «الترم الأول» لطلاب الشهادة الابتدائية، والشهادة الإعدادية 2025 يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025، وتنتهي في 21 يناير 2024.

إجازة نصف العام بالمعاهد الأزهرية

من المقرر أن تبدأ إجازة نصف العام بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، يوم السبت 25 يناير المقبل، وتنتهي يوم الخميس السادس من فبراير 2025.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني

ينطلق الفصل الدراسي الثاني بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، يوم السبت الثامن من فبراير 2025

ضوابط عقد امتحانات نصف العام 2025

في حالة الغش: يتم إلغاء امتحان الطالب في المادة، سواء في سنوات النقل أو الشهادات العامة.

تمزيق أو إخفاء ورقة الإجابة: يُلغى امتحان الطالب إذا ثبت تمزيقه أو إخفاؤه أو هروبه بورقة الإجابة.

الإساءة في ورقة الإجابة: يُلغى امتحان الطالب إذا تضمنت ورقة الإجابة عبارات مسيئة تخدش الحياء، أو تمثل سبًا وقذفًا، أو تخل بالنظام والآداب العامة.

تسريب أو تمرير الأسئلة: يُلغى امتحان الطالب في جميع المواد ويُعتبر العام عام رسوب إذا ثبت قيامه بتسريب أو تمرير أسئلة الامتحان بأي وسيلة أثناء انعقاد اللجنة.

الانتحال: يُلغى امتحان الطالب إذا ثبت أن شخصًا آخر أدى الامتحان بدلًا منه.

الإخلال بنظام اللجنة: يُلغى امتحان الطالب إذا قام بأي تصرف يخل بنظام اللجنة أو يعوق سير أعمال الامتحانات.

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