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رياضة

محمد زيدان يزين بوستر أساطير الـ كاف قبل انطلاق حفل جوائز الأفضل في إفريقيا

محمد زيدان
محمد زيدان

زين محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق بوستر أساطير الكاف قبل بدء حفل توزيع جوائز الأفضل من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، اليوم الإثنين، في مدينة مراكش المغربية.

ونشرت صفحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، عبر فيسبوك بوستر يضم عددا من أساطير ونجوم الكرة الإفريقية من بينهم محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق قبل انطلاق حفل جوائز الأفضل من قبل كاف. 

المتنافسون على أفضل ناد في أفريقيا

ويتنافس ناديا الأهلي والزمالك على جائزة أفضل ناد بإفريقيا لعام 2024، بالإضافة صن داونز الجنوب إفريقي.

المتنافسون على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا 2024

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا لعام 2024 كل من: حسين الشحات لاعب النادي الأهلي وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، الحارس الجنوب أفريقي رونوين ويليامز حارس صن داونز.

المتنافسون على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2024

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2024 كلا من:  الإيفواري سيمون أدينجرا لاعب برايتون الإنجليزي، الغيني سيرهو جيراسي لاعب بوروسيا دورتموند الإلماني، المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، النيجيري أديمولا لوكمان لاعب أتالانتا والجنوب إفريقي رونوين ويليامز حارس ماميلودي صن داونز.

القائمة النهائية لأفضل لاعب أفريقي شاب

ضمت القائمة النهائية لأفضل لاعب أفريقي شاب 2024، الإيفواري كريم كوناتي (سالزبورج النمساوي)، والسنغالي لامين كامارا (موناكو الفرنسي)، والإيفواري عمر دياكيتي (رين الفرنسي).

القائمة النهائية لأفضل حارس مرمى أفريقي 2024

وتم ترشيح 3 نجوم للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى أفريقي وهم: الكاميروني أندريه أونانا (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، والإيفواري يحيى فوفانا (آنجيه الفرنسي)، ورونوين وليامز (صنداونز).

القائمة النهائية لأفضل مدير فني للرجال

وتواجد بقائمة المرشحين لجائزة أفضل مدير فني لفرق الرجال كل من: الفرنسي سيباستيان ديسابر (منتخب الكونغو الديمقراطية)، والإيفواري إيمرسي فايي (منتخب كوت ديفوار)، والبلجيكي هوجو بروس (منتخب جنوب أفريقيا).

 

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الزمالك الأهلي الأهلى والزمالك زيزو حسين الشحات الاتحاد الافريقي لكرة القدم

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