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رياضة

بايرن ميونخ يخطف فوزا صعبا من مونشنجلادباخ بنتيجة 0/1 في الدوري الألماني

بايرن ميونخ ومونشنجلادباخ،
بايرن ميونخ ومونشنجلادباخ، فيتو

فاز فريق بايرن ميونخ على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 0/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، على ملعب بروسيا بارك، ضمن لقاءات الجولة رقم 16 من الدوري الألماني.

سجل النجم الدولي الإنجليزي هاري كين هدف بايرن ميونخ في شباك مونشنجلادباخ في  الدقيقة 68 من ضربة جزاء.

وبهذه النتيجة، يحتل بايرن ميونخ صدارة الترتيب برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد بوروسيا مونشنجلادباخ في المركز العاشر برصيد 24 نقطة.

وهذه هي أول مباراة للفريقين عقب نهاية العطلة الشتوية، وأنهى بايرن العام الماضي 2024 بفوز كبير على حساب لايبزيج بنتيجة (5-1)، كما فاز مونشنجلادباخ على هوفنهايم (2-1).

تشكيل بايرن ميونخ أمام مونشنجلادباخ

مانويل نوير- لايمر- إريك داير- كيم- ألفونسو ديفيز- جوشوا كيميتش- ليون جوريتسكا- أوليسيه- توماس مولر- ليروي ساني- هاري كين.

تشكيل مونشنجلادباخ ضد بايرن ميونخ

كما أعلن، جيراردو سيواني، مدرب بوروسيا مونشنجلادباخ، التشكيل التالي:

نيكولاس- إيتاكورا- فيجل- كليندينست- بليا- ساندر- هاك- أولريش- ريتز- سكالي- إلفيدي.

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