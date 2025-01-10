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محافظ سوهاج ونائبه يفتتحان سوق اليوم الواحد بطما

محافظ سوهاج ونائبه
محافظ سوهاج ونائبه يفتتحان سوق اليوم الواحد بطما، فيتو

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، سوق اليوم الواحد بمدينة طما شمال المحافظة، لتوفير كافة مستلزمات الأسرة ذلك فى إطار خطة الدولة للتوسع فى إقامة معارض السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين، وأحمد عرابي رئيس مركز ومدينة طما.

 محافظ سوهاج ونائبه يفتتحان سوق اليوم الواحد بمدينة طما

 

وقد تفقد المحافظ الأقسام المختلفة بالسوق، والذي يوفر مختلف السلع والمواد الغذائية واللحوم،والدواجن، والأسماك، والفاكهة، والخضروات، والمنظفات بتخفيضات عن مثيلاتها بالأسواق من 15 وحتى 30 %، وتصل إلى 50% على بعض السلع، بما يلبي جميع احتياجات الأسرة، وذلك في إطار رؤية الدولة بالتوسع في إقامة المعارض والشوادر لمواجهة غلاء الأسعار، وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

أسواق اليوم الواحد التي سيتم افتتاحها بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الأيام القادمة

 

وأوضح المحافظ أن افتتاح السوق اليوم يأتي ضمن سلسلة من أسواق اليوم الواحد التي سيتم افتتاحها بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أن السوق يستمر على مدار يومي الجمعة والسبت من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساءا، وفى حال الاقبال الشديد سيتم مده إلى ما بعد يوم السبت، كاشفا عن خطة المحافظة للتوسع فى إقامة المعارض والشوادر المتنوعة خلال الفترة المقبلة بهدف استمرارها طوال العام.
 

محافظ سوهاج يشدد على المرور المفاجئ على جميع المعارض وإحكام الرقابة عليها


وشدد المحافظ على ضرورة المرور المفاجئ على جميع المعارض وإحكام الرقابة عليها، والتأكد من التزام العارضين بالتخفيضات المقررة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال مخالفة ذلك، موجها مسئولي التموين والطب البيطري والوحدات المحلية بضبط تشغيل المعارض، وإحكام الرقابة عليها، والتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والبيئية بها.

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