محافظ الدقهلية يصادر توكتوك بسبب مكبر الصوت

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية في جولة تفقدية ثانية اليوم بمدينتي المنصورة وطلخا، لمتابعة مستوى النظافة والحالة العامة للشوارع والتأكد من عدم وجود إشغالات تعوق حركة السير والمرور.

استمرار أعمال رفع أية تجمعات وتراكمات

كما أكد على استمرار أعمال رفع أية تجمعات وتراكمات في أي موقع حفاظا على المظهر الحضاري للمدينة، وإزالة التعديات على الشارع العام وتحسين الرؤية البصرية.

استوقف توكتوك بمدينة طلخا بسبب الإزعاج

وأثناء تفقد المحافظ للشوارع استوقف توكتوك بمدينة طلخا بسبب الإزعاج الذي يسببه باستخدام سماعات الصوت العالي وأمر بتسليمه على الفور لإدارة المرور وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعدم التصريح بخروجه إلا بأمر مباشر منه.

ومصادرة تروسيكل أحد النباشين

كما استوقف تروسيكل لأحد النباشين بشارع الجمهورية وكلف بتسليمه لحي غرب المنصورة لاتخاذ ما يلزم ودمجه في منظومة النظافة بالحي في إطار رسمي ليعمل من خلال الحي.

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وتفقد محافظ الدقهلية عدد من شوارع مدينة المنصورة، مشددا على استمرار رفع مستوى النظافة والحفاظ على المستوى اللائق الذي تحقق من خلال منظومة النظافة المعمول بها حاليا

وأكد أنه يتابع أداء الجهاز التنفيذي يوما بيوم للتأكد من الاستجابة لمطالب المواطنين وتوفير احتياجاتهم وحصولهم على الخدمات المطلوبة، مشددا على الجهاز التنفيذي ألا يدخر جهدا في تلبية مطالب المواطنين في جميع المراكز والمدن.

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