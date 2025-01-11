السبت 11 يناير 2025
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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة الاتحاد السكندري وزد إف سي بالدوري المصري

فريق الاتحاد السكندري،
فريق الاتحاد السكندري، فيتو

الدوري المصري، أعلن الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري لكرة القدم، بقيادة طلعت يوسف تشكيلة الفريق لمواجهة ضيفه زد إف سي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بعد قليل، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.. وجاء على النحو التالي 

تشكيل الاتحاد السكندري أمام زد إف سي

في حراسة المرمى: صبحي سليمان

الدفاع: مصطفي إبراهيم-محمود شبانه-محمود متولي- مروان داوود

الوسط: عمر الوحش - مورو -كريم الديب

الهجوم: بواتينج -شكرى نجيب - عمرو جمعة

 

فريق زد، فيتو
فريق زد، فيتو

تشكيل زد إف سي أمام الاتحاد السكندري

في المقابل، أعلن مجدي عبد العاطي تشكيل فريق زد إف سي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المصري، والذي جاء على النجو التالي:

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمي: علي لطفي

خط الدفاع: احمد سيد عبد النبي / مصطفي العش / محمد اسماعيل /محمد اشرف

خط الوسط: الصغيري  / ماتا ماجاسا / بيتري موتوميسي 
الهجوم: ديلسون كاموني / البانوبي / احمد عادل ميسي

 

بدلاء زد أمام الاتحاد السكندري 

عمرو حسام / اسلام عبدالله / مصطفي ميسي / شادي حسين / زيكو / سامح ابراهيم / عبد الرحمن عماد / علي جمال /ماجد هاني

 

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الدوري المصري الاتحاد السكندري طلعت يوسف زد اف سي الدورى المصرى الممتاز

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