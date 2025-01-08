الأربعاء 08 يناير 2025
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رياضة

الاتحاد السكندري يعلن رسميا التشكيل الكامل لجهاز طلعت يوسف

الجهاز الفني الجديد
الجهاز الفني الجديد لفريق الاتحاد السكندري، فيتو

كشف نادي الاتحاد السكندري عن الجهاز الفني الجديد كاملا بعد الإعلان في وقت سابق عن تولي طلعت يوسف المهمة.

وتولى طلعت يوسف تدريب الاتحاد السكندري خلفا للقبرصي نيكوديموس بابافاسيليو.

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد للاتحاد السكندري كالتالي:

تشكيل الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف

واعتمد مجلس إدارة الاتحاد السكندري، تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة طلعت يوسف، من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة وجاء على النحو التالي:

وجاء تشكيل الجهاز الفني للفريق كالتالي:

طلعت يوسف – مديرًا فنيًا للفريق

منير عقيلة – مدربًا عامًا

محمد لطفي – مدربًا

محمد سعد – مخطط أحمال

السيد السويركي.. مدرب للحراس

إقالة بابا فاسيليو من الاتحاد السكندري

 أعلن نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي إقالة القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد خروج الفريق من مسابقة كأس مصر علي يد فريق تيم إف سي أحد أندية القسم الثاني “ب”.

 

 حقق فريق تيم إف سي أحد أندية القسم الثاني “ب”، كبرى مفاجآت مسابقة كأس مصر حتى الآن، بالفوز على الاتحاد السكندري بملعبه ووسط جماهيره باستاد الإسكندرية بهدفين نظيفين، لينتزع بجدارة بطاقة التأهل لدور الـ16، ويطيح بسيد البلد خارج البطولة من دور الـ32.

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