الخميس 02 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

زد يتأهل لدور الـ16 من كأس مصر بعد تخطيه ديروط بثلاثية (صور)

زد يفوز علي ديروط
زد يفوز علي ديروط

كأس مصر، تأهل فريق زد بقيادة مجدي عبد العاطي، إلي دور الـ16 من كأس مصر بعد الفوز على نظيره ديروط  بنتيجة 3ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الخميس، في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

وسجل ثلاثية فريق زد أف سي محمد سوانيه في الدقيقة 6، ومحمد سمير في الدقيقة 83 وماجد هاني بالدقيقة 2+90، بينما سجل هدف ديروط الوحيد اللاعب محمود عجيب.

نتائج قرعة دور الـ32 بكأس مصر

وأسفرت قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس مصر لموسم 2023 - 2024، التي أقيمت بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة عن المواجهات الآتية:

بيراميدز × المنصورة 

بتروجيت × المقاولون العرب  

إنبي × حرس الحدود 

الإسماعيلي × طنطا 

غزل المحلة × سبورتنج

فاركو × الترسانة

البنك الأهلي × بترول أسيوط

المصري × وادي دجلة

الزمالك ×  أبو قير للأسمدة

مودرن سبورت × الفائز من المصرية للإتصالات والشمس 

سموحة × منتخب السويس

زد إي سي × ديروط

سيراميكا كليوباترا × لافيينا 

طلائع الجيش × الأولمبي 

الجونة × القناة 

الاتحاد السكندري × تيم إف سي

الأهلي خارج منافسات كأس مصر

وتشهد مسابقة كأس مصر في الموسم الحالي غياب النادي الأهلي، بقرار عقابي من لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بعد اعتذاره عن استكمال المسابقة في النسخة الماضية من دور الـ 16، ليتم استبعاده من المسابقة هذا الموسم وتغريمه مليون جنيه تنفيذا للائحة البطولة.

بيراميدز حامل اللقب

ويحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، عقب فوز في المباراة النهائية على زد إف سي بهدف مقابل لا شيء، في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجدى عبد العاطى كأس مصر ديروط

مواد متعلقة

أبو قير يفوز علي البلدية في كأس مصر يتأهل لمواجهة الزمالك

اليوم، 3 مباريات في دور الـ 64 لبطولة كأس مصر

ads

الأكثر قراءة

السعودية تضع ضوابط جديدة على تأشيرات العمرة

الصور الحديثة تكشف ألاعيبها، إثيوبيا توقف تشغيل توربينات سد النهضة عمدًا

سجن وغرامة وترحيل، قرارات سعودية عاجلة بحق 20 ألف مواطن ومقيم

وفاة مدرب عمال المنصورة أثناء مباراة طلخا بالقسم الرابع

انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري، أسعار السمك اليوم الخميس في سوق العبور

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة اليوم

تنظيم الاتصالات: رصدنا تشغيل 1.2 مليون هاتف قبل تطبيق ضريبة المحمول

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بتعاملات اليوم الخميس 2 يناير 2025

منوعات

المزيد

شابة سورية تطعن طبيبا تركيًّا لسبب غريب

حل لغز إشارة فضائية غامضة أثارت الجدل في الأوساط العلمية

دراسة تكشف تأثير المخدرات والنيكوتين على أدمغة المراهقين

السلفادور تختتم 2024 بأدنى معدل جرائم قتل في تاريخها

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفراخ اليوم الخميس 2 يناير 2025 (آخر تحديث)

انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري، أسعار السمك اليوم الخميس في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 2-1-2025 في السوق

أحدث أسعار الفاكهة اليوم الخميس في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

شروط القبول بمعاهد معاوني الأمن الدفعة الـ 11 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين البحوث الإسلامية: خطى رسول الله ومنهجه سبيل مهم لتحقيق الإنسانية الكاملة

تفسير رؤية المطلقة في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والمشاكل

أدعية مختارة في ليلة أول جمعة من شهر رجب

المزيد
الجريدة الرسمية