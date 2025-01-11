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رياضة

الدوري القطري، الوكرة يتأخر 2-1 أمام الأهلي في الشوط الأول

فريق الوكرة القطري،
فريق الوكرة القطري، فيتو

الدوري القطري، انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي القطري أمام نظيره الوكرة بتقدم الأول بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب الثمامة، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من دوري نجوم قطر

تقدم الوكرة أولا في الدقيقة 11 عن طريق أيوب عسال، ثم أدرك الأهلي التعادل عن طريق سيكو يانساني في الدقيقة 22، قبل أن يتقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 36 عن طريق جوليان دراكسلر

تشكيل الأهلي في مواجهة الوكرة

ودخل الأهلي القطري مباراته أمام الوكرة في الدوري القطري بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: مروان بدر الدين

الدفاع: جاسم محمد - تيهي - ميلان ميتروفيتش - طلال عبدالله بهزاد - إسلام ياسين

الوسط: سيكو يانساني - فاتوحي - دومبيا - جوليان دراكسلر

الهجوم: إريك إكسبوسيتو

تشكيل الوكرة أمام الأهلي القطري

في المقابل، دخل فريق الوكرة مباراته أمام الأهلي بتشكيل مكون من:

 حراسة المرمي: سعود الخاطر

الدفاع: ألكسندر شولتز - المهدي علي - عبد الرحمن فايز

الوسط: عمر صلاح - أيوب عسال - حمدي فتحي - صهيب جنان 

الهجوم: جيلسون دالا - ريكاردو جوميز - عيسى العيدوني

 

ترتيب الفريقين في الدوري القطري

 

يحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 22 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة، حيث حقق الفوز في خمس مواجهات وتعادل في مثلها وخسر مباراة واحدة 

أمام فريق الوكرة فيحتل المركز السابع برصيد 14 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة، فاز في أربع مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 5 مباريات 

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