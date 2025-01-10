بمشاركة تريزيجيه، الريان يضرب أم صلال بسداسية في الدوري القطري

فاز فريق الريان على نظيره أم صلال بنتيجة عريضة 6-2، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب ستاد حمد الكبير ضمن منافسات الدوري القطري.

أهداف مباراة الريان وأم صلال

سجل سداسية الريان كل من:" روجر جيديس (هدفين)، أشرف بن شرقي (هدفين)، تميم منصور العبدالله ودافيد غارسيا، فيما سجل هدفي أم صلال هدفين متتاليين من توقيع انتونيو مانسي وأسامة طنان

تشكيل الريان أمام أم صلال

وبدأ تريزيجيه لاعب المنتخب الوطني أساسيا في تشكيل الريان الذي جاء كالتالي:"

في حراسة المرمى: سامي حبيب.

في خط الدفاع: ديفيد جارسيا، مراد ناجي، حازم شحاتة، أندريه أمارو.

في خط الوسط: روجر جيديس، أميد ماهجانا، عبد العزيم حاتم.

في خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أحمد الراوي، أشرف بن شرقي.

ترتيب الريان وأم صلال في الدوري القطري

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الريان إلى 16 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري القطري، فيما تجمد رصيد أم صلال عند النقطة 14 في المركز الثامن.

جدير بالذكر أن محمود تريزيجيه خاض المباراة بعد 4 أيام من وفاة والدته التي وافتها المنية يوم الإثنين الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.