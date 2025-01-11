إحالة 4 عاطلين في ترويج الإستروكس المخدر وأسلحة بالمرج للجنايات
أمرت نيابة المرج إحالة 4 عاطلین لاتهامهم بترویج المواد المخدرة والأسلحة البیضاء بالمرج لمحكمة الجنايات.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة معلومات تفيد قيام مجموعة من الأشخاص بترویج المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المرج.
وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من
القبض علي 4 عاطلین" لاثنین منھم معلومات جنائیة")؛ حال تواجدھما بأحد الشوارع.
وعثر بحوزة المتهمين علي كمیة من مخدر الإستروكس والهيروين وأسلحة بيضاء، وبمواجھتھم اعترفوا بحیازتھم للمضبوطات بقصد الاتجار.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة.
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