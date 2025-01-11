الموعد والقنوات الناقلة لمباراه بيراميدز وساجرادا، تقام اليوم السبت مباراة بيراميدز وساجرادا ضمن مواجهات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وساجرادا

ويحل فريق بيراميدز ضيفًا على ساجرادا في السادسة من مساء اليوم السبت، فى ستاد ١١ نوفمبر في العاصمة لواندا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وساجرادا

وتذاع مباراه بيراميدز وساجرادا عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 2 الناقل الحصري للبطولة.

ويتواجد بيراميدز فى المجموعة الرابعة بالبطولة القارية، بجانب ساجرادا الأنجولي والترجي التونسي ودجوليبا المالي.

مباراة بيراميدز وساجرادا

ويأمل فريق بيراميدز في تحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل لدور ربع النهائي بغض النظر عن نتائج الفرق الأخرى.

ترتيب المجموعة الرابعة بدوري الأبطال

وقفز فريق بيراميدز إلى قمة المجموعة الرابعة مع نادي الترجي بفارق الأهداف للأخير بعد الفوز الذي حققه على الفريق التونسي بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل بيراميدز والترجي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط لكل منهما، جمعها كل فريق من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة واحدة وتلقي هزيمة واحدة، بينما يأتي ساجرادا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويتذيل دجوليبا المجموعة برصيد نقطتين.

الترجي 7 نقاط

بيراميدز 7 نقاط

ساجرادا 5 نقاط

دجوليبا 2 نقاط





حكام مباراة بيراميدز وساجرادا

ويدير اللقاء الحكم التشادي محمد الحاج علاو، ويعاونه الكاميروني إلفيس نيوبي المساعد الأول، والتشادي عيسى بوجولا المساعد الثاني، والحكم الرابع التشادي عثمان عبد الكريم.

ويراقب المباراة، أرليندو رودريجيز من ساو تومي، ويراقب أداء الحكام، دياتا بادارا من السنغال، والمنسق العام جبريل ناصيرو من نيجيريا، والمنسق الإعلامي إيفان سيلفيو من أنجولا، والمنسق الأمني كريستوفين كاكيوا من ناميبيا، وكريستا فلورا مساعد المنسق العام من جنوب أفريقيا.

قائمة بيراميدز في رحلة أنجولا



وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي

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