السبت 11 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وساجرادا

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

 الموعد والقنوات الناقلة لمباراه بيراميدز وساجرادا، تقام اليوم السبت مباراة بيراميدز وساجرادا  ضمن مواجهات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

 

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وساجرادا 

 ويحل فريق بيراميدز ضيفًا على ساجرادا في السادسة من مساء اليوم السبت، فى ستاد ١١ نوفمبر في العاصمة لواندا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

 

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وساجرادا 

 وتذاع مباراه بيراميدز وساجرادا عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 2 الناقل الحصري للبطولة. 

ويتواجد بيراميدز فى المجموعة الرابعة بالبطولة القارية، بجانب ساجرادا الأنجولي والترجي التونسي ودجوليبا المالي.

 

مباراة بيراميدز وساجرادا 

 ويأمل فريق بيراميدز في تحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل لدور ربع النهائي بغض النظر عن نتائج الفرق الأخرى. 

 

ترتيب المجموعة الرابعة بدوري الأبطال

 وقفز فريق بيراميدز إلى قمة المجموعة الرابعة مع نادي الترجي بفارق الأهداف للأخير بعد الفوز الذي حققه على الفريق التونسي بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل بيراميدز والترجي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط لكل منهما، جمعها كل فريق من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة واحدة وتلقي هزيمة واحدة، بينما يأتي ساجرادا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويتذيل دجوليبا المجموعة برصيد نقطتين.

 

الترجي 7 نقاط

بيراميدز 7 نقاط

ساجرادا 5 نقاط

دجوليبا 2 نقاط

 

حكام مباراة بيراميدز وساجرادا 

 ويدير اللقاء الحكم التشادي محمد الحاج علاو، ويعاونه الكاميروني إلفيس نيوبي المساعد الأول، والتشادي عيسى بوجولا المساعد الثاني، والحكم الرابع التشادي عثمان عبد الكريم.

ويراقب المباراة، أرليندو رودريجيز من ساو تومي، ويراقب أداء الحكام، دياتا بادارا من السنغال، والمنسق العام جبريل ناصيرو من نيجيريا، والمنسق الإعلامي إيفان سيلفيو من أنجولا، والمنسق الأمني كريستوفين كاكيوا من ناميبيا، وكريستا فلورا مساعد المنسق العام من جنوب أفريقيا.

 

قائمة بيراميدز في رحلة أنجولا
 

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباراة بيراميدز وساجرادا بيراميدز وساجرادا بيراميدز دوري أبطال أفريقيا بي إن سبورت

مواد متعلقة

الإسماعيلي في مهمة صعبة أمام البنك الأهلي بالدوري المصري

دوري أبطال إفريقيا، بيراميدز يسعى لحجز بطاقة التأهل في مواجهة ساجرادا

المصري يؤدي مرانه الأساسي استعدادا لمواجهة أنيمبا بالكونفدرالية

الدوري الممتاز، سيراميكا يهزم الطلائع بهدف القندوسي وينافس الأهلي على الصدارة

النادي المصري البورسعيدي يشكر سفير مصر في نيجيريا

بيراميدز يختتم تدريباته في لواندا استعدادا لمواجهة ساجرادا بدوري الأبطال

الدوري الممتاز، تعادل سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش سلبيا في الشوط الأول

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز بالزي الأبيض وساجرادا بالأخضر في مباراة الغد
ads

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الكهرباء لتجنب تغيير العدادات القديمة لـ "مسبقة الدفع" بسبب فاتورة الاستهلاك

إثيوبيا لن تبيع المياه لمصر، مستشار باليونسيف يكشف سرا يمنع أديس أبابا التحكم بالنيل

جروس: هجوم الزمالك يعاني وهذا اللاعب موهوب

وزير الخارجية يكشف تفاصيل اجتماع مصر وإريتريا والصومال في القاهرة (صور)

امتحان العربي يصدم طلاب الصف الثاني الثانوي في الدقهلية (فيديو وصور)

أسعار عمرة رمضان 2025

حرائق لوس أنجلوس، أجهزة الإطفاء تحقق فى سبب غير متوقع

حرائق لوس أنجلوس تلتهم المدينة، خسائر بـ150 مليار دولار وآلاف المشردين

منوعات

المزيد

العثور على مقبرة تتزين جدرانها برسوم متحركة قديمة في القرم

الحمى القلاعية تتسبب بإغلاق حديقتي حيوان في ألمانيا

معجزة أذهلت سكانه عندما عادوا، قصة المنزل الناجي الوحيد من حرائق لوس أنجلوس (فيديو)

بمليون دولار ويصنع منها 3 فقط سنويا، ساعة زوكربيرج تثير غضب المتابعين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت 11 يناير 2024؟

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

بعد توقعات الخبراء، الأرصاد تحسم جدل تعرض مصر لعواصف قطبية شديدة

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة استاد أبيدجان.. تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية الإيفوارية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر يحسم الجدل حول حكم الاحتفال بالإسراء والمعراج

حال اختلاف الفتاوى، كيف يختار المسلم الرأي الصحيح.. مفتي الجمهورية يجيب (فيديو)

ظل ذي ثلاث شعب، بلاغة القرآن الكريم في وصف كثافة دخان جهنم

المزيد
الجريدة الرسمية