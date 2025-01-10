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رياضة

مدرب بيراميدز يؤكد صعوبة مواجهة ساجرادا في دوري أبطال إفريقيا

يورتشيتش
يورتشيتش

 شدد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، على صعوبة المواجهة التي تجمعه بنظيره نادي ساجرادا غدا السبت في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

تصريحات مدرب بيراميدز 

 أضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي، أن المباراة ستكون غاية في الصعوبة خاصة وأنها أمام فريق قوي يلعب على أرضه ووسط جماهيره، وكذلك لديه حظوظ كبيرة في التأهل حيث يمتلك ٥ نقاط ويحتاج للفوز من أجل التقدم في المجموعة، ولكن بيراميدز سيلعب بكل قوة وحافز في لقاء الغد، ولديه الرغبة في الفوز في أنجولا من أجل الوصول للنقطة العاشرة وتأكيد التأهل للدور ريع النهائي من البطولة القارية.

 

أشار كرونسلاف إلى أن الفوز الأخير على الترجي منح الفريق الثقة الكبيرة والروح المطلوبة من أجل مواصلة الانتصارات، بعدما أثبت بيراميدز أنه فريق كبير ولديه الإمكانية التي تضعه في المكان المناسب في قارة أفريقيا، ولديه هدف واضح وهو العبور للدور المقبل، والاستمرار في النتائج المميزة محليا وقاريا.

المدير الفني شدد على أن الفوز على ساجرادا في لقاء القاهرة بخماسية لا يعني شيئا قبل مواجهة الغد، لأنها مباراة منفصلة تماما ونتيجتها تعني الكثير في ترتيب المجموعة والتأهل للدور المقبل، لذلك تحدث مع اللاعبين حول نسيان نتيجة القاهرة والنظر للقاء لواندا بعين مختلفة وأن الفوز يعني العبور، وأي نتيجة أخرى غير مقبولة في هذه المرحلة، وبيراميدز يلعب كل لقاء من أجل الفوز بغض النظر عن الظروف المحيطة أو كون اللقاء في مصر أو خارجها.

 

موعد مباراة بيراميدز وساجرادا 

 ويحل بيراميدز ضيفا على ساجرادا في السادسة من مساء السبت المقبل على استاد ١١ نوفمبر في العاصمة لواندا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بـ دوري أبطال إفريقيا.

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