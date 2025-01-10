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رياضة

بيراميدز يختتم تدريباته في لواندا استعدادا لمواجهة ساجرادا بدوري الأبطال

ييراميدز يختتم تدريباته
ييراميدز يختتم تدريباته في لواندا استعدادا لمواجهة ساجراد

اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته في العاصمة الأنجولية لواندا استعدادا لمواجهة نظيره نادي ساجرادا في إطار مواجهات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز يختتم تدريباته في انجولا

وأقيم المران على ملعب ١١ نوفمبر وهو الملعب الذي يستضيف مواجهة الغد أمام ساجرادا واستمر التدريب لمدة ساعة واحدة طبقا لتعليمات الكاف، وسمح النادي بحضور الإعلام للمران ١٥ دقيقة في بداية التدريب.

وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين في القائمة وسط حماس كبير للتواجد في التشكيل الأساسي، واشتمل التدريب على وحدات بدنية وفنية وتقسيمة في نهاية المران.

 

موعد مباراة بيراميدز وساجرادا 

ويحل بيراميدز ضيفًا على ساجرادا في السادسة من مساء غدا السبت  على ستاد ١١ نوفمبر في العاصمة لواندا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

قائمة بيراميدز في رحلة أنجولا

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة أنجولا استعدادا لمواجهة ساجرادا في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي

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دوري أبطال أفريقيا بيراميدز ساجرادا مباراة بيراميدز وساجرادا

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