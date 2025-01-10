بيراميدز يختتم تدريباته في لواندا استعدادا لمواجهة ساجرادا بدوري الأبطال

اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته في العاصمة الأنجولية لواندا استعدادا لمواجهة نظيره نادي ساجرادا في إطار مواجهات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز يختتم تدريباته في انجولا

وأقيم المران على ملعب ١١ نوفمبر وهو الملعب الذي يستضيف مواجهة الغد أمام ساجرادا واستمر التدريب لمدة ساعة واحدة طبقا لتعليمات الكاف، وسمح النادي بحضور الإعلام للمران ١٥ دقيقة في بداية التدريب.

وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين في القائمة وسط حماس كبير للتواجد في التشكيل الأساسي، واشتمل التدريب على وحدات بدنية وفنية وتقسيمة في نهاية المران.

موعد مباراة بيراميدز وساجرادا

ويحل بيراميدز ضيفًا على ساجرادا في السادسة من مساء غدا السبت على ستاد ١١ نوفمبر في العاصمة لواندا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

قائمة بيراميدز في رحلة أنجولا

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة أنجولا استعدادا لمواجهة ساجرادا في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.