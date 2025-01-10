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رياضة

ماييلي يتحدث عن حفاوة جماهير أنجولا وتأهل بيراميدز بدوري الأبطال

ماييلي
ماييلي

أكد الدولي الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم نادي بيراميدز، أن المواجهة التي تجمع فريقه بنادي ساجرادا غدا السبت في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا، صعبة وأمام فريق قوي نجح في إظهار مدى قوته في المباريات الأخيرة، وترتيب المجموعة حاليا يمنحه وضعا جيدا للقتال من أجل الفوز، ورد الاعتبار بعد خسارته في القاهرة بخماسية.

ماييلي يتحدث عن مواجهة ساجرادا 

وأضاف ما ييلي أنه جاهز تماما هو ولاعبي بيراميدز لمواجهة ساجرادا والفريق لديه هدف واضح وهو الفوز من أجل بلوغ ربع النهائي بشكل رسمي بغض النظر عن لقاء الجولة الأخيرة، ومشيرا إلى أن الفوز الأخير على الترجي وضع بيراميدز في موقف رائع وهو تأكيد على أن الفريق بإمكانه الفوز على أي منافس. 

ماييلي شدد على سعادته البالغة بالحفاوة الكبيرة التي وجدها من جانب الجماهير الأنجولية التي حرصت على حضور التدريب والهتاف له ونادي بيراميدز ورفع قميص يحمل صورته، مؤكدا أنه مثلما أفرحه ذلك، سيعمل على التسجيل غدا من أجل إسعاد من ساندوه وعموا بيراميدز في لواندا.

موعد مباراه بيراميدز وساجرادا 

ويحل بيراميدز ضيفا على ساجرادا في السادسة من مساء غد السبت على استاد ١١ نوفمبر في العاصمة لواندا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

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