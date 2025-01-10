الجمعة 10 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

لخلاف على الأرض، إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالفيوم

مشاجرة بالأسلحة النارية،
مشاجرة بالأسلحة النارية، فيتو

أصيب شخصان في الفيوم، في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب خلافات علي قطعه ارض في  منطقة الحواتم، بعد أن تطورت الأمور من مشادة كلامية إلى مشاجرة بالأسلحة النارية سقط خلالها شخصان مصابان، وتم نقلهما الي مستشفي الفيوم العام، وفرضت قوات الأمن كردونا حول منازل العائلتين لمنع تجدد المشاجرة.

تفاصيل الواقعة وقرار النيابة العامة

وتلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا مأمور قسم ثان الفيوم، بالواقعة  وانتقلت قوة أمنية على الفور إلى موقع البلاغ، وتبينّ اصابة شخصين، إثر إصابتهما بطلق ناري في مشاجرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، وتمكنت  قوات الأمن من فض المشاجرة، والقت القبض على طرفيها.

حالة الطقس غدا السبت 11- 1- 2025 في محافظة الفيوم

القبض على شاب متهم بمعاشرة خالته والإنجاب منها سفاحا بالفيوم

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، التي طلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، والتحفظ علي المصابين بمستشفي الفيوم العام، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اصابة شخصين الأسلحة النارية النيابة العامة أمن الفيوم قرار النيابة العامة قسم ثان الفيوم مستشفي الفيوم العام مشاجرة بالاسلحة النارية بين عائلتين

مواد متعلقة

حالة الطقس غدا السبت 11- 1- 2025 في محافظة الفيوم

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالطريق الغربي في الفيوم

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 10-1-2025 في محافظة الفيوم

حالة الطقس غدا الجمعة 10-1-2025 في محافظة الفيوم

ads

الأكثر قراءة

حقيقة إلقاء القبض على شخص ينفخ في بوق وسط المقابر لإيقاظ الموتى (فيديو)

مصدر في الزمالك يكشف سر مغادرة اللاعبين استاد القاهرة في ميكروباص

أول تعليق من المعهد التكنولوجي بالعاشر بشأن واقعة مقتل طالب على يد زميله

تسجيل عسكري يكشف المستور، تفاصيل خيانة الروس لـ بشار وإيران فى سوريا (فيديو)

ارتفاع يصل لـ43.5 جنيه في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة 10-1-2025

رسالة تحذير من أمريكا وفرنسا وألمانيا للإدارة السورية الجديدة

يصل لـ 565 جنيهًا، أسعار البلح والتمور بالأسواق استعدادًا لشهر رمضان

شاهد، النيران تلتهم قصر ميل جيبسون ضمن حرائق الغابات بأمريكا

منوعات

المزيد

سائق أجرة يستدعي الشرطة لإيقاظ راكب في تركيا (فيديو)

إصابة 8 لاعبين بحادث سير مروع لحافلة فريق كرة قدم في العراق

شجر نحاس بأحجار كريمة، يسرا تكشف تفاصيل قصتها مع مهنة الهاند ميد (فيديو وصور)

«الديكوباج» فن تزيين الأسطح الخشبية، ناريمان تحول الخردة إلى تحف (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع يصل لـ43.5 جنيه في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة 10-1-2025

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة 10 يناير 2025

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

مكاسب يحصل عليها المسافر إلكترونيا قبل التوجه للمطار

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع الجونة.. الزمالك وحرس الحدود.. ليفربول ضد نوتنجهام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الملائكة في المنام وعلاقتها بالنصر على الأعداء

ما حكم صيام الإثنين والخميس من شهر رجب؟ مفتي الجمهورية يجيب (فيديو)

مفتي الجمهورية يرد على المشككين في معجزة الإسراء والمعراج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية