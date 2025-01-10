لخلاف على الأرض، إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالفيوم

أصيب شخصان في الفيوم، في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب خلافات علي قطعه ارض في منطقة الحواتم، بعد أن تطورت الأمور من مشادة كلامية إلى مشاجرة بالأسلحة النارية سقط خلالها شخصان مصابان، وتم نقلهما الي مستشفي الفيوم العام، وفرضت قوات الأمن كردونا حول منازل العائلتين لمنع تجدد المشاجرة.

تفاصيل الواقعة وقرار النيابة العامة

وتلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا مأمور قسم ثان الفيوم، بالواقعة وانتقلت قوة أمنية على الفور إلى موقع البلاغ، وتبينّ اصابة شخصين، إثر إصابتهما بطلق ناري في مشاجرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، وتمكنت قوات الأمن من فض المشاجرة، والقت القبض على طرفيها.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، التي طلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، والتحفظ علي المصابين بمستشفي الفيوم العام، وتولي التحقيق.

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