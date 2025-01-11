40 ألف طالب يؤدون الامتحانات بـ356 مدرسة بالوادى الجديد

انطلقت صباح اليوم السبت، أول أيام امتحانات صفوف النقل بنهاية الفصل الدراسي الأول، حيث استقبلت 356 مدرسة طلابها لأداء الامتحانات مع توفير كافة الاحتياجات اللازمة مع غرفة عمليات منعقدة منذ الصباح الباكر لمتابعة سير العمل فى الوادى الجديد.

هذا وترأس المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام مديرية التربية والتعليم المنعقدة منذ الصباح الباكر لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل، والتى انطلقت اليوم السبت 11 يناير بجميع مدارس المحافظة.

وأشار وكيل تعليم الوادي الجديد إلى التواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس وربطها على مدار الساعة مع غرفة العمليات الرئيسية.

واطمأن وكيل التعليم على انتظام دخول الطلاب بجميع الإدارات التعليمية داخل اللجان لأداء الامتحان مع توفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة، لافتًا إلى أنه حال وجود أى مشكلات أو عوائق يجرى وضع الحلول الفورية، معربًا عن خالص أمنياته لجميع طلاب المحافظة بالتوفيق والنجاح.

وأعلنت محافظة الوادي الجديد، بالأمس الانتهاء من فرش وتعقيم وتنظيف لجان امتحانات نصف العام 2025 بالمدارس، وتوزيع الطلاب في المقاعد داخل لجان امتحانات نصف العام 2025 بشكل يحقق التباعد بينهم للتصدى للغش.

هذا فيما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، بتشكيل غرفة عمليات بالإدارات التعليمية للتواصل المباشر والمستمر بغرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة سير امتحانات نصف العام 2025 وتذليل كافة العقبات.

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