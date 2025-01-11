السبت 11 يناير 2025
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حوادث

النيابة تطلب تحريات المباحث فى محاولة تهريب 3 أشخاص دولارات بمطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي،
مطار القاهرة الدولي، فيتو

أمرت نيابة النزهة بسرعة إجراء التحريات حول محاولة 3 أشخاص تهريب مبالغ مالية دولارات ضبطت بحوزتهم مخبأة داخل حقائبهم في مطار القاهرة الدولي. 

ضبط مهربين دولارات في المطار

البداية كانت أثناء إنهاء إجراءات سفر 3 أشخاص إلى الخارج بميناء القاهرة الجوى، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية بالدولار مخبأة داخل حقائبهم بالمخالفة للقانون.


وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة النزهة مطار القاهرة ميناء القاهرة الجوي

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