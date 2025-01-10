مطار القاهرة يواصل أعمال التطوير لتسهيل تجربة السفر واستحداث خدمات جديدة بالصالات

شهدت الدولة المصرية طفرة غير مسبوقة في مجال التنمية الشاملة على كافة الأصعدة، وتحرص وزارة الطيران المدني بمواصلة رؤية التطوير وزيادة الطاقة الاستيعابية بمطار القاهرة الدولي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للركاب بما يتماشى مع خطة الحكومة المصرية نحو مضاعفة أعداد الحركة الجوية والسياحية الوافدة، وتحقيق نقلة نوعية في مجال التحول الرقمي؛ بما يعزز من مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر مطار القاهرة الدولي في إطار دعم مساعي التنمية المستدامة والحد من التلوث البيئي.

مشروعات التطوير التي تمت بالمطار

أشارت مؤشرات معدلات الحركة الجوية بتسجيل مطار القاهرة الدولي في عام 2024 (28.775.098) مليون راكب وذلك بزيادة بلغت (9) % مقارنة بالعام الماضي 2023 بإجمالي عدد ركاب بلغ (26.463.682) مليون راكب،،



توسعة وتطوير منطقة السفر الدولي ومنطقة المطاعم بمبنى الركاب (3) بهدف زيادة منطقة الاستراحات والمطاعم ومنطقة الترانزيت.

رفع كفاءة وتطوير صالة رقم (1) وصول بمبنى الركاب رقم (1)، شملت جميع الأعمال الكهربائية والتكييف وأعمال الديكور الخاصة بالأسقف والحوائط مع تزويد الصالة بأحدث الأنظمة التكنولوجية الحديثة، ومنطقة الترانزيت العلوي، وكذلك صالة الوصول رقم (3) بمبنى الركاب رقم (1).



توسعة جزئية مغلقة لمنطقة السفر الدولي بمبنى الركاب رقم (1) من اتجاه ساحة انتظار السيارات بمساحة 570 م2 لتكون منطقة انتظار للركاب وتزويدها بأحدث أنظمة الإضاءة LED والأنظمة التكنولوجية والكاميرات وأنظمة التكييف الحديثة للعمل على راحة الركاب.



تعديل مسارات الطرق المؤدية إلى مباني الركاب والجراج المتعدد الطوابق وتزويدها باللافتات والشاشات الإرشادية طبقًا لتوصيات SKYTRAX وتنسيق الموقع العام وتزويدها بالمساحات الخضراء.

رفع مستوى الخدمة المقدمة للركاب والمستقبلين والمودعين



في إطار حرص مطار القاهرة الدولي على رفع مستوى الخدمة المقدمة للركاب والمستقبلين والمودعين، تم تطوير ورفع كفاءة استراحات مباني الركاب منها الاستراحة الحكومية بمبنى 3 Finger F- Finger G.

تم تجديد استراحة الـ CAC VIP LOUNGE E بمبنى الركاب رقم (3) سفر، وتنقسم إلى الاستراحة الرئيسية واستراحة للمدخنين وإضافة منطقة relaxing area للركاب، كما تم رفع كفاءة صالونات مبنى الرحلات الموسمية.

تم رفع كفاءة استراحة الميسان (مصر للطيران) بمبنى الركاب (3 )، والتي تم افتتاحها بعد الإنتهاء من أعمال التطوير والتحديث لتوفير أقصى درجات الراحة والرفاهية لمستخدميها وبما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية في هذا المجال.

تم تطوير صالون MASTER CARD بمبني الركاب رقم (2)، وتوسعة بوابات السفر بمنطقة BUS Gate بمبنى الركاب( 3).

تم رفع كفاءة ساحات انتظار السيارات الملحقة بمبانى الركاب المختلفة، تم تركيب عدد(6) مصاعد بساحة انتظار السيارات مبنى الركاب (3) لتحسين جودة الخدمات المقدمة للركاب.

تطوير كاونترات صالات السفر مبنى الركاب رقم (1)، بالإضافة إلى إحلال كامل لجميع أجهزة ترحيل الركاب وبوابات السفر بإجمالى 200 جهاز.



تم إحلال منظومة إنذار الحريق وتركيب أجهزة جديدة، وشراء معدات ثقيلة وشراء معدات شفط المياه لإستخدامها أثناء مواجهة الأزمات وأخطار السيول.

إنشاء محطة الطاقة الشمسية: تم إنشاء المحطة أعلى الجراج متعدد الطوابق بمطار القاهرة الدولي قدرتها 300 كيلو وات / ساعة بهدف إنتاج الطاقة النظيفة.

- مشروع توريد وتركيب وصيانة لمحطات توليد كهرباء من الطاقة الشمسية اعلي اسطح مباني مطار القاهرة الجوي بقدرة تصل الي ٤٠٠٠ كيلوات / ساعة

- توريد عدد كافي من عربيات أخدم نفسك، وعربات اليد بغرض تحسين الخدمات المقدمة للركاب.

- تزويد مباني الركاب بكبسولات النوم وكراسى المساج: تم تجديد ورفع كفاءة كافة المقاعد بمبنى الركاب الكهرباء وتزويد الاستراحة بمخارج كهرباء خاصة بشواحن الأجهزة من نوع USB&USB-C 1 طبقًا لتوصيات Skytrax، بالإضافة الى استحداث غرفة feeding rooms بمبنى الركاب 3 بجوار منطقة Kids Area واستحداث منطقة ترانزيت جديدة بمبنى الركاب 3.

- كما تم استحداث كاونترات لذوى الهمم بمبانى الركاب الثلاثة.

- تجديد دورات المياه بمباني الركاب على أعلى مستوى وإنشاء دورات مياه جديدة بمعظم المباني كما تم رفع كفاءة وتجديد دورات المياه بساحات الانتظار وجارى تجديد ورفع كفاءة دورات المياه بمبنى الركاب 3 طبقًا لأحدث المواصفات والتصميمات العالمية وتوصيات Skytrax وتحالف Star Alliance، وتجديد واستحداث المصليات وأماكن الإحرام بجميع مباني الركاب.

- تم استحداث غرف للتدخين بجميع مباني الركاب وتزويدها بشاشات عرض رحلات الطيران وأحدث أنظمة تنقية الهواء.

- تم تزويد مباني الركاب بماكينات تغليف حقائب الركاب مع تنفيذ بمناضد لإعادة ترتيب الحقائب.

مجال التأمين والسلامة:

تأمين مطار القاهرة الدولي بالكامل بأحدث انظمة كاميرات المراقبة.

توريد وتركيب ورفع كفاءة أجهزة الـ X-Ray

تركيب أجهزة أمنية بتقنية عالية الجودة للكشف علي الأفراد Body Scanner وكذلك الكشف على أثر المتفجرات (ETD) والكشف علي السوائل الخطرة (LD)، طبقًا للتعليمات الأمنية الدولية.

تم تطبيق نظام المراقبة الأمنية الحديثة من خلال الكاميرات (CCTV) لمتابعة الحالة الأمنية بكافة المواقع بالمطار.

تعديل ورفع كفاءة منظومة الإطفاء الآلى لمحطة باور بلانت 2.

التوسع في تركيب أنظمة الأبواب الإلكترونية في الاماكن الحيوية بالمطار.

تركيب بوابات بيومترية بمداخل مباني الركاب لتنظيم ومراقبة دخول العاملين بمطار القاهرة.

رفع كفاءة محطات الإطفاء وتجهيزها بأحدث المعدات وسيارات إطفاء.

توسعة غرفة المراقبة الأمنية للنطاق الخارجي والأسوار بمبنى الحماية المدنية بالمهبط.

إحلال منظومة إنذار الحريق لمبنى الركاب رقم (1) وملحقاته والإحلال الكلى للوحات الإطفاء الآلى لمبنى الركاب رقم (1) وملحقاته.

تحديث ورفع كفاءة التطبيق المتكامل لمنظومة إنذار الحريق والأبواب الإلكترونية بمبنى الركاب رقم (3) بالصالة الموسمية.

إحلال منظومة إنذار الحريق بمبنى الركاب 1 وملحقاته وتم ربط المول التجاري وصالة الركاب 4 ومبنى المطافئ بالمهبط والورش والجراج والمخازن والمبنى الإداري ومحطة كهرباء SS بالمهبط وبرج 100 بالكامل وبرج 101 بالكامل.

تم رفع كفاءة جميع المدارج والممرات بمهبط مطار القاهرة وتنفيذ مشروع الحماية من أخطار السيول كما تم تزويد المدارج بمحطات كهرباء جديدة ليصبح مطار القاهرة الدولي CAT II.

تغيير اجهزة الإيقاف الآلي للطائرات VDGS بمبنى الركاب( 3)، ورفع كفاءة التكييف والارضيات لكباري التحميل بمهبط مبنى الركاب 3.

تغيير جميع اللوحات الارشادية بالمهبط الخاصة بإرشاد الطيارين خلال تحركاتهم على الممرات الفرعية ولتتواكب مع أحدث نظم التكنولوجيا بالمطارات العالمية وتقديم أفضل رؤية ممكنة للطائرات وزيادة معايير السلامة وتغيير وحدات الإضاءة بأعمدة الكهرباء بالمهبط لنظام الليد الموفر للطاقة الكهربائية لتكون ضعف قدرتها الحالي.

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