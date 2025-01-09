ماركات وموديلات مختلفة، عرض 28 سيارة وارد الخارج في مزاد علني اليوم

تعقد بقاعة نادي الجيزة الرياضي شارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بالجيزة، اليوم الخميس، جلسة المزاد العلني المقررة لبيع عدد 28 لوط سيارات ولوط مواتير مخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.

جمارك مطار القاهرة تعرض 28 سيارة في مزاد علني

والسيارات التى يتم عقد جلسة المزاد لبيعها واردة من الخارج من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك وهى ماركات وموديلات وطرازات وأنواع متنوعة ومختلفة وتشمل أنواع (نيسان انفينيتي وفولفو S80 وتويوتا كورولا وسوبارو ليجانس ومرسيدس Gle400 ومرسيدس S350 وأودى Q5 موديل ٢٠١٢.

السيارات المعروضة في مزاد جمارك بمطار القاهرة

وبونتياك فونيكس G6 وهيونداي تراجيت وفورد فيكتوريا كراون موديل ٢٠٠٨ وBMW صالون ونيسان Terrano موديل ٢٠٠٢ وميكروباص ميتسون Foton وتويوتا كورولا وتويوتا كامري وكاديلاك اسكيت موديل ٢٠٠٢ وميتسوبيشي باجيرو وأودى A8 وشيفروليه اوبترا ومرسيدس E200 ومرسيدس صالون وسانج يونج وايسوزو وفورد وفولكس ومرسيدس S320 وبنتلى كونتيننتال ٢ باب كابورليه ولوط به ١٣ موتور سيارة أنواع وماركات مختلفة).

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي.

جمارك السيارات بمطار القاهرة

ويمكن معاينة السيارات بساحات جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019، وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة.

شروط الاشتراك في مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.

وفي حال عدم رسو اي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.

وعلى كل مشترٍ يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثاني ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدة.

ويجب على كل مـن يرسي عليه المزاد سداد مبلغ 30 % مـن ثمـن الصفقة بمجرد رسو المزاد وفـي حالة عدم السداد في نفس اليوم يكون التأمين المؤقت من حق الجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة نقدا أو بإحدى الوسائل الإلكترونية طبقا للمادة ٢١ من قانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية.

ويتم تحصيل نسبة الـ ٧٠ باقى مبلغ المزاد خلال ١٥ يوما من اليوم التالى لرسول المزاد ومن خلال البنوك المعتمدة (الأهلى / مصر / القاهرة)، وذلك بما يتجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه لا غير، حيث تم صدور القرار الوزاري رقم ٧٦٠ لسنة ۲۰۱۸ والقرار رقم ۳۱۲ لسنة ۲۰۱۹ والكتاب الدورى رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٩ سداد تحصيل المستحقات الحكومية والمديريات المالية وحسابات الحكومة، تعديل على أحكام القرار الوزاری ۲۹۹ لسنة ۲۰۱۸ بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع.

ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن، وذلك في ضوء أحكام | المادة ١٤٩ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٩، على أن يتم التسليم خلال خمسة عشر يومـا مـن تـاريخ الإخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية ( الهيئـة ـ الجـهـة مالكـة اللـوط - الجمارك المختصة)، علما بأنه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سيتم تحصيل %1 عن كل يـوم تـأخير بحد أقصى سبعة أيام وفي حالة عدم الاستلام، بعد تلك المدد يتم الغاء التعاقد ومصادرة التامين النهائي لصالح الجهة الإداريـة مـع خصـم قيمـة المصروفات الإدارية المستحقة مضافا إليها أية غرامات تراها الجهة الإدارية، ولا يرد ثمن كراسة الشروط بينما يتم رد مبلغ 10 آلاف جنيه التي تدفع كتأمين لدخول المزاد في حالة عدم الشراء.

شروط ترخيص سيارات جمارك مطار القاهرة

كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008، ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.

وجميـع السيارات المباعة بصفـة لا ترخص يتم طمس رقـم الشاسيه تحت إشراف الجهة ولجنة التسليم، ويتم عمل محضر بذلك ويوقع عليه مندوب الجهة والمشترى ولا يجوز استخـراج أية بيانات عن السيارة بعد البيع جميع السيارات بالجمارك ( حوادث – محروقه ) يتم تكهينها وتخريدها طبقا للشروط الجمركية، ويتم توقيع لجان الجمارك على ذلك.

وفيما يخص اللوطات المباعة برسم الصادر يتم التسليم في موعد أقصاه شهر من تاريخ الإخطار بموعد التسليم من قبل الجمارك المختصة مع احتساب 1% عن كـل يـوم تأخير بحد أقصى سبعة أيام وفي حالة عدم الحضور والاستلام تطبق عليه ذات الأحكام سالفة الذكر، والبضائع الجمركية المباعة برسم إعادة التصدير يتم التصدير بحرا أو جـوا وحسب الاشتراطات الجمركية وقت التصدير.

الفئات المحظورة من دخول سيارات جمارك مطار القاهرة

ويجب على كل مشترى يرغب في شراء أكثر من لوط يتم دفع وصـل تأمين قبل البدء في التزايد علـى اللـوط الثاني، ويتم وضـع وصـل تـأمين لـكـل لـوط علـى حـده وإلا لم يؤخذ منه عطاء.

ويحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة التقدم بالذات أو بالوساطة ـ ببطاقات أو عروض لتلك الجهات – حتى لا يتعرض المسئول عن مخالفـة أحكام هذه اللائحة مـن العاملين بالجهات التي تسرى عليها ـ للمسائله التأديبية والقضائية، وإلا يتم مصادرة التأمين الابتدائي.

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