الأحد 12 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

في ذكرى نياحة القديس يوحنا الإنجيلي، قصة التلميذ الذي كان يسوع يحبه

الكنيسة، فيتو
الكنيسة، فيتو

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس يوحنا الإنجيلي.

قصة نياحة القديس يوحنا الإنجيلي

توافق هذه الأيام ذكرى نياحة القديس يوحنا الإنجيلي، أحد أبرز أعمدة الكنيسة الأولى، والذي رحل عن العالم عام 100 ميلادية. وُلِدَ يوحنا في بيت صيدا بجوار بحر الجليل لأسرة غنية تعمل في صيد السمك، وكان شقيقه القديس يعقوب الكبير. تتلمذ في البداية للقديس يوحنا المعمدان، قبل أن يدعوه السيد المسيح ليصبح أحد تلاميذه الاثني عشر.

 

اشتهر القديس يوحنا بلقب "التلميذ الذي كان يسوع يحبه"، وكان الوحيد الذي تبع المسيح عند الصليب، حيث عهد إليه السيد برعاية القديسة مريم العذراء حتى يوم نياحتها. تميّز يوحنا أيضًا بأنه أحد الثلاثة الذين شهدوا أحداثًا خاصة مثل التجلي على جبل طابور وإقامة ابنة يايروس.

كتب القديس يوحنا الإنجيل الرابع، ثلاث رسائل تتحدث عن المحبة، وسفر الرؤيا أثناء نفيه في جزيرة بطمس بأمر الإمبراطور دومتيان، حيث تعرّض للتعذيب وأُلقي في الزيت المغلي لكنه نجا بمعجزة.

 

بعد نفيه، عاد إلى أفسس في آسيا الصغرى، حيث تابع خدمته ورعايته للكنائس، مُقدِّمًا وصيته الأخيرة لتلاميذه: "يا أولادي أحبوا بعضكم بعضًا". ووفق التقليد الكنسي، نزل القديس يوحنا إلى حفرة طلب من تلاميذه حفرها، واستودع روحه في يدي الرب، ليُدفن بإكرام عظيم، وتبقى ذكراه حية عبر الأجيال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القديس يوحنا الإنجيلي نياحة القديس يوحنا الإنجيلى قصة نياحة القديس يوحنا الإنجيلي البابا تواضروس الكنيسة
ads

الأكثر قراءة

الحرائق تحاصر منزلها، فاروق الباز: بنتي في لوس أنجلوس وبنحاول نساعدها (فيديو)

بعد تطاول إرهابيين على مصر، عمرو أديب يوجه رسالة قوية لـ أحمد الشرع

ردا على الهجوم، التعليم تكشف سبب إدراج التربية الدينية بالمجموع في "البكالوريا"

أستاذ مناخ يكشف أسباب حرائق لوس أنجلوس

عباس شراقي يكشف عن خطر داهم يواجه سد النهضة الإثيوبي (فيديو)

مبعوث ترامب يبلغ نتنياهو بموعد إنهاء الاتفاق مع حماس

لبيب يضع أحمد سليمان في موقف محرج بسبب ميشالاك

حرائق لوس أنجلوس المدمرة تهدد متحفا شهيرا وجامعة

منوعات

المزيد

وفاة أكبر معمرة ليبية في مدينة زوارة عن 114 عاما

محتال يجمع 2.5 مليون دولار من بيع ماء زمزم مغشوش في تركيا

إصابة 20 شخصا في حادث تصادم قطارين بستراسبورج بفرنسا

تايوان تسجل أدنى معدل في تاريخها بعدد المواليد خلال عام 2024

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت 11-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت 11-1-2025؟

تعرف على سعر السكر اليوم السبت في الأسواق

معلومات عن فيزا المشتريات 2025 من بنك CIB

المزيد

انفوجراف

قبل كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني.. تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 12 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 12 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 12 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية