في ذكرى نياحة القديس يوحنا الإنجيلي، قصة التلميذ الذي كان يسوع يحبه

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس يوحنا الإنجيلي.

قصة نياحة القديس يوحنا الإنجيلي

توافق هذه الأيام ذكرى نياحة القديس يوحنا الإنجيلي، أحد أبرز أعمدة الكنيسة الأولى، والذي رحل عن العالم عام 100 ميلادية. وُلِدَ يوحنا في بيت صيدا بجوار بحر الجليل لأسرة غنية تعمل في صيد السمك، وكان شقيقه القديس يعقوب الكبير. تتلمذ في البداية للقديس يوحنا المعمدان، قبل أن يدعوه السيد المسيح ليصبح أحد تلاميذه الاثني عشر.

اشتهر القديس يوحنا بلقب "التلميذ الذي كان يسوع يحبه"، وكان الوحيد الذي تبع المسيح عند الصليب، حيث عهد إليه السيد برعاية القديسة مريم العذراء حتى يوم نياحتها. تميّز يوحنا أيضًا بأنه أحد الثلاثة الذين شهدوا أحداثًا خاصة مثل التجلي على جبل طابور وإقامة ابنة يايروس.

كتب القديس يوحنا الإنجيل الرابع، ثلاث رسائل تتحدث عن المحبة، وسفر الرؤيا أثناء نفيه في جزيرة بطمس بأمر الإمبراطور دومتيان، حيث تعرّض للتعذيب وأُلقي في الزيت المغلي لكنه نجا بمعجزة.

بعد نفيه، عاد إلى أفسس في آسيا الصغرى، حيث تابع خدمته ورعايته للكنائس، مُقدِّمًا وصيته الأخيرة لتلاميذه: "يا أولادي أحبوا بعضكم بعضًا". ووفق التقليد الكنسي، نزل القديس يوحنا إلى حفرة طلب من تلاميذه حفرها، واستودع روحه في يدي الرب، ليُدفن بإكرام عظيم، وتبقى ذكراه حية عبر الأجيال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.