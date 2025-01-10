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أخبار مصر

الصحة تعلن أسعار تطعيمات الالتهاب السحائي للحجاج والمعتمرين

الصحة تعلن أسعار
الصحة تعلن أسعار تطعيمات الالتهاب السحائي للحجاج والمعتمرين
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أصدرت وزارة الصحة والسكان تعليمات جديدة للمسافرين إلى المملكة العربية السعودية، وذلك تماشيا مع التعليمات السعودية الأخيرة بشأن حصول المعتمرين على التطعيمات اللازمة لدخول المملكة.

 وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تحصيل رسم تقديم خدمة التطعيم لطعم الالتهاب السحائي الثنائي للمسافرين 200 جنيه وذلك بناء على موافقة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.

تطعيم المسافرين إلى الحج بتطعيمات الالتهاب السحائي

وقالت شركات السياحة إن وزارة الصحة والسكان في خطابها الموجه إلى مكاتب الحجر الصحي بالمطارات والمنافذ، أنه في إطار تنظيم العمل بمكاتب تطعيم المسافرين، وبالإشارة إلى التعميم الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية بشأن التأكد من حصول حاملي تأشيرات العمرة أو من لديهم الرغبة في أداء مناسك العمرة والزيارة على لقاح الالتهاب السحائي.

تطعيم المسافرين إلى العمرة بطعم الالتهاب السحائي
 

وأكدت الوزارة أنه سيتم تطعيم جميع المسافرين إلى المملكة العربية السعودية بغرض الحج بـطعم الالتهاب السحائي الرباعي المقترن، كما سيتم تطعيم المسافرين إلى المملكة العربية السعودية بغرض العمرة أو الزيارة للمدن التالية (مكة المكرمة - المدينة المنورة - جدة - الطائف) بطعم الالتهاب السحائي الثنائي اعتبارًا من غد السبت، وذلك بناء على موافقة السلطات السعودية ولحين صدور تعليمات أخرى.
 

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