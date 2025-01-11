الصحة العالمية تطالب بتيسير وصول طواقمها لمستشفى العودة في غزة

طالبت منظمة الصحة العالمية باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لتيسير وصول طواقمها لمستشفى "العودة" في قطاع غزة لإبقائه قيد التشغيل.

تضرر الطرق

وأفادت المنظمة، في بيان، بأنها تحاول الوصول إلى المستشفى لإعادة إمداده، وتقييم الوضع في مستشفى كمال عدوان المعطل بالكامل، منوهة إلى أن طواقمها لم تتمكن من ذلك بسبب الطرق المتضررة، فضلا عن عدم كفاية تسهيلات الوصول من قبل السلطات الاحتلال، مما جعل العملية مستحيلة لبلوغ تلك المرافق بأمان.

وأوضحت أن مستشفى "العودة"، آخر مستشفى يعمل جزئيا في محافظة شمال غزة، يعاني من نقص حاد في الوقود والإمدادات الطبية الأساسية، مشيرة إلى الحصار المفروض على شمال غزة، وبالتحديد مخيمات بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا، منذ أكثر من 3 أشهر.

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