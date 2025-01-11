مكتوف الأيدى والأرجل وبها طعنات، العثور على جثة شاب داخل جوال ملقاة بترعة في الغربية

يكثف رجال المباحث بـ مركز السنطة في محافظة الغربية إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شاب في ترعة بحر شبين المار من أمام قرية الجعفرية وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتباشر النيابة التحقيق.

جثة شاب مجهول الهوية

ورد بلاغ لغرفة النجدة بـ الغربية، يفيد العثور على جثة شخص بترعة بحر شبين وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وعثر على جثة شاب مجهول الهوية بها طعنات ومكتوفة الأيدى والأرجل داخل جوال وملقي في النيل.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة المختصة التحقيق.



مقتل شخص بطلق ناري بسبب خلافات سابقة في الغربية

أقدم شخص على قتل آخر في قرية شرشابة التابعة لمركز زفتي بـ محافظة الغربية، حيث أطلق عليه طلقًا ناريًا بعد أن أعد له كمينًا نتيجة لخلافات سابقة بينهما.

بلاغ للأجهزة الأمنية

وكانت الأجهزة الأمنية بـ الغربية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل المدعو “حسام محمد خليفه” علي يد “احمد العوضي” إثر إصابته بعيار ناري في أحد شوارع القرية.

مشادة مع الجاني

وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين أن القتيل كان قد دخل في مشادة مع الجاني في وقت سابق، وتفاقمت الخلافات بينهما حتى قرر الجاني الانتقام منه.

وقد أعد الجاني كمينًا للضحية، وعندما اقترب منه، أطلق عليه الرصاص فأرداه قتيلا في الحال.

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وجار ضبط الجاني.

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